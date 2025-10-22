22 de octubre de 2025
Mendoza será sede del Congreso Internacional Agua para el Futuro

El Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza albergará a la quinta edición del evento que abordará la gestión dela agua. De qué se trata.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo, junto al superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, presentó el V Congreso Internacional Agua para el Futuro, que se realizará los días 3 y 4 de diciembre en el Auditorio Ángel Bustelo de la Ciudad de Mendoza.

La nueva edición reunirá a más de un centenar de especialistas locales, nacionales e internacionales provenientes de más de diez países, y convocará a profesionales del agua, responsables políticos, investigadores, representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil.

El encuentro se propone como un espacio de diálogo e intercambio de experiencias orientado a construir un nuevo acuerdo por el agua, que trascienda lo técnico y normativo para incorporar también una dimensión cultural y educativa.

Bajo el lema “Hacia un nuevo acuerdo por el agua”, esta edición invita a repensar prácticas, costumbres y modelos de gestión para garantizar el acceso, la sostenibilidad y la equidad en el uso del recurso, frente a los desafíos del cambio climático y las transformaciones sociales.

Congreso internacional sobre el agua en Mendoza

El Gobernador destacó la trayectoria institucional de Mendoza sobre la administración del agua. "El cambio climático se manifiesta en todas partes, pero en las zonas áridas lo hace con una menor cantidad de agua, categóricamente", expresó.

"No se trata de alarmar a la ciudadanía, sino de asumir que habrá menos agua y actuar en consecuencia, optimizando el recurso para que siga sirviendo a todas las actividades y al desarrollo de Mendoza", Alfredo Cornejo - gobernador de Mendoza.

Por su parte, Marinelli indicó que el lema de esta nueva edición, "Un nuevo acuerdo por el agua", busca actualizar la visión colectiva sobre un recurso cuya gestión fue históricamente ejemplar, pero que hoy enfrenta nuevos desafíos. Además, expresó que “a fines del siglo XIX los mendocinos lograron una ley tan sabia que aún está vigente”, aunque en un contexto distinto, cuando la provincia tenía una población menor y una estructura productiva acotada.

En la actualidad, explicó, la planificación debe integrar tres dimensiones (económica, social y ambiental) y atender tanto la disponibilidad como la calidad y la reutilización del agua. “Si en las actividades de mayor consumo, como el agro, hay buena infraestructura y un manejo adecuado, pero cada productor no administra correctamente el turno que le corresponde, no se logra el objetivo”, afirmó.

Alfredo Cornejo V Congreso Internacional Agua para el Futuro

El titular de Irrigación detalló que el Congreso reunirá a especialistas nacionales e internacionales y a organismos de referencia global como la Unesco, la CEPAL, el Banco Mundial y el Consejo Latinoamericano del Agua. Además, participarán el Consejo Hídrico Federal, la Federación de Entes Reguladores de Energía y autoridades de organismos de control del agua potable y saneamiento de distintos países.

Cómo será el encuentro

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial: www.congresoaguaparaelfuturo.com. El programa incluirá tres mesas temáticas principales:

  • Gestión urbana del agua,
  • Agua y economía,
  • Agua y mujer.

A lo largo de las dos jornadas se desarrollarán paneles sobre planificación hídrica, regulación y control del recurso, eficiencia, cambio climático, educación, cultura y preservación de la calidad del agua, entre otros temas. En forma paralela se realizarán distintas actividades abiertas al público como:

  • Mesas de expertos: espacios de intercambio entre profesionales y especialistas.
  • Ferias Creagua y Reciclar por el Agua.
  • Exposiciones artísticas y visitas de campo.
  • Concurso de cuentos cortos sobre “Las mujeres y el agua en tiempos de cambio climático”.
  • Concurso Ideagua, que convoca a estudiantes secundarios de escuelas artísticas a crear afiches alusivos al Congreso.
  • Muestra de cortos “Historias por el agua”, con producciones seleccionadas del festival internacional que aborda la temática hídrica, a la que asistirán destacados directores locales y extranjeros.
