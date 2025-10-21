Jorge Difonso: "Cornejo eligió a Milei y dejó afuera a los mendocinos"

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas , Jorge Difonso , visitó General Alvear en la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre .

En una entrevista con Noticiero Andino, el dirigente cuestionó la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y al Gobierno nacional , a los que acusó de haber “ abandonado las economías regionales ” y de sostener “ un modelo de timba financiera que fracasó ”.

Difonso aseguró que los principales sectores productivos de Mendoza están en una situación crítica , asfixiados por impuestos y pérdida de competitividad frente a la importación.

“Hoy cuesta mucho poner en producción todas las unidades productivas. Las pymes deben elegir si pagan la luz, el alquiler o los sueldos , y los productores ven cómo ingresan pulpa de tomate, vino o cebolla importados que les quitan mercado”, señaló.

El sancarlino advirtió que el modelo económico nacional está orientado a la especulación: “Ya llevamos tres salvatajes de 20.000 millones de dólares cada cuatro meses para sostener un modelo de la timba financiera. En lugar de invertir esos fondos en seguridad o educación, se destinan a mantener el precio del dólar”.

Almuerzo fuerzas vivas 2025, jorge difonso En campaña, Jorge Difonso volvió al Sur provincial, en el último tramo de cara a las elecciones 2025. Foto: Brian Kromer

“Cornejo eligió a Milei y no a los mendocinos”

El exintendente de San Carlos fue tajante con el gobernador. “Cornejo tuvo que elegir entre Milei y los mendocinos, y eligió a Milei”, lanzó.

Afirmó que esa decisión “perjudicó a la provincia”, especialmente al interior productivo. “El Sur, el Valle de Uco y el Este han sido abandonados por un sistema que mira para otro lado”, expresó.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en el Congreso con la ley de reparto de ATN, que fue votada en contra por los diputados que responden políticamente a Cornejo: “Por primera vez, vi a un gobernador pedir a los diputados nacionales por Mendoza que votaran en contra de que la provincia cobre la deuda que Nación tiene por los ATN. Eran miles de millones de pesos que hubieran fortalecido la economía provincial y mejorado los salarios de docentes y policías”.

Jorge Difonso: “No queremos incendiar nada: queremos propuestas”

Difonso aclaró que su espacio, Defendamos Mendoza – Provincias Unidas, no busca ser una oposición destructiva. “No queremos estar con un bidón en la mano esperando que todo se incendie. Tenemos propuestas concretas para fortalecer la economía regional, especialmente en el interior profundo”, remarcó.

Rechazó también volver a los gobiernos kirchneristas: “Esta alternativa no significa volver a La Cámpora ni a la corrupción de los bolsos. No queremos eso, pero tampoco queremos este presente”.

El candidato pidió a los alvearenses acompañar su propuesta en las urnas: “Así como en su momento salieron a las rutas para defender su lugar, ahora tienen que hacerlo en las urnas. Que no nos dejen solos”.