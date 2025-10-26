Elecciones 2025: el elector entendió el sistema en Mendoza y el voto es ágil y dinámico.

Las Elecciones 2025 en la provincia de Mendoza se desarrolla con un alto grado de fluidez, gracias a la positiva respuesta de los votantes ante el nuevo sistema electoral implementado. Contrario a los temores iniciales sobre la adaptación al cambio, los mendocinos demostraron un notable conocimiento del proceso, por lo que la votación es ágil y sin demoras significativas.

En las escuelas habilitadas, la tónica general es de satisfacción. Los electores destacan la rapidez y dinamismo del acto, un factor que contrasta con experiencias pasadas.

"Llegué y en cinco minutos ya estaba saliendo. Es muy ágil y como uno sabe bien cómo funciona, se pierde menos tiempo", comentó una votante a la salida de un establecimiento en la Ciudad de Mendoza.

Las autoridades están muy conformes con el ritmo de las elecciones y aseguran que la clave de la agilidad reside en que "la gente llega con mucho conocimiento del tema" y "entendieron el proceso", haciendo que el voto se realice de manera fluida y minimizando las colas.

El resultado es un electorado que se retira de las urnas "contento" por la eficiencia. La optimización del tiempo de espera es un punto especialmente valorado por quienes deben retomar sus actividades laborales o tienen compromisos familiares.

Embed #Elecciones2025 ️ | La experiencia de los mendocinos votando por primera vez con doble urna



Seguí el minuto a minuto de las Elecciones 2025 en https://t.co/BzDwDmLuUc



@eemilu_ pic.twitter.com/7jGDSXYANZ — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 26, 2025

La contracara: varias autoridades pegaron el faltazo

Pese al éxito en la adaptación del votante, la jornada no está exenta de pequeños desafíos logísticos. En varios puntos de la provincia se ha reportado la ausencia de autoridades de mesa, sobre todo en lo que respecta a los vocales designados.

"Tuvimos que arrancar sin el vocal y el presidente tuvo que hacer todo solo al principio", explicó un fiscal. La falta de estas figuras, esenciales para garantizar la transparencia y celeridad en la apertura y el desarrollo del comicio, obliga a delegados o a los mismos fiscales a suplir o asistir las tareas del presidente de mesa.

Embed #Elecciones2025 | La palabra de los vocales de mesa de la Esc 1-123 Patricias Mendocinas en la Ciudad de Mendoza: "Faltan presidentes de mesa, tuvimos que salir a buscar gente. Creemos que la población no tiene interés"



@eemilu_ pic.twitter.com/plZZHrySpJ — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 26, 2025

Adicionalmente, se registran faltantes de fiscales partidarios en algunas mesas, un factor que si bien no detiene la votación, limita el control de las agrupaciones políticas sobre el desarrollo del acto.

De todas formas, las autoridades electorales están trabajando para subsanar estos faltantes con la convocatoria de los suplentes o, en su defecto, con la designación de los primeros votantes en la mesa, tal como lo establece la normativa.