26 de octubre de 2025
Elecciones 2025: el elector entendió el sistema en Mendoza y el voto es ágil y dinámico

Una de las claves de las Elecciones 2025 es que los votantes fueron a las urnas con el sistema aprendido, por lo que todo fluye con agilidad.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

Las Elecciones 2025 en la provincia de Mendoza se desarrolla con un alto grado de fluidez, gracias a la positiva respuesta de los votantes ante el nuevo sistema electoral implementado. Contrario a los temores iniciales sobre la adaptación al cambio, los mendocinos demostraron un notable conocimiento del proceso, por lo que la votación es ágil y sin demoras significativas.

En las escuelas habilitadas, la tónica general es de satisfacción. Los electores destacan la rapidez y dinamismo del acto, un factor que contrasta con experiencias pasadas.

Elecciones 2025: los mendocinos demostraron mucha agilidad en las urnas.

Elecciones 2025: voto ágil y dinámico

"Llegué y en cinco minutos ya estaba saliendo. Es muy ágil y como uno sabe bien cómo funciona, se pierde menos tiempo", comentó una votante a la salida de un establecimiento en la Ciudad de Mendoza.

El resultado es un electorado que se retira de las urnas "contento" por la eficiencia. La optimización del tiempo de espera es un punto especialmente valorado por quienes deben retomar sus actividades laborales o tienen compromisos familiares.

La contracara: varias autoridades pegaron el faltazo

Pese al éxito en la adaptación del votante, la jornada no está exenta de pequeños desafíos logísticos. En varios puntos de la provincia se ha reportado la ausencia de autoridades de mesa, sobre todo en lo que respecta a los vocales designados.

"Tuvimos que arrancar sin el vocal y el presidente tuvo que hacer todo solo al principio", explicó un fiscal. La falta de estas figuras, esenciales para garantizar la transparencia y celeridad en la apertura y el desarrollo del comicio, obliga a delegados o a los mismos fiscales a suplir o asistir las tareas del presidente de mesa.

Adicionalmente, se registran faltantes de fiscales partidarios en algunas mesas, un factor que si bien no detiene la votación, limita el control de las agrupaciones políticas sobre el desarrollo del acto.

De todas formas, las autoridades electorales están trabajando para subsanar estos faltantes con la convocatoria de los suplentes o, en su defecto, con la designación de los primeros votantes en la mesa, tal como lo establece la normativa.

