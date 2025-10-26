¿Por qué cada 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Suegra? Foto: web

Cada 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Suegra. Aunque suele ser una figura popularmente asociada con controversias y chismes familiares, esta fecha busca rendir homenaje a uno de los miembros más importantes del grupo familiar, con el objetivo de desterrar prejuicios y fortalecer los vínculos afectivos.

26 de octubre: el origen del Día Mundial de la Suegra La efeméride no cuenta con un registro oficial en el calendario, por lo que su origen no está claramente definido, aunque sí tiene un carácter particular. Se cree que surgió a partir de las redes sociales, donde se popularizó el intercambio de imágenes humorísticas y memes sobre la figura de la suegra en el ámbito familiar.

Si bien la fecha comenzó a celebrarse en pocos países, con el tiempo se extendió a varias partes del mundo, incluida Argentina desde 2018, donde los usuarios comparten recuerdos y experiencias con las madres de sus parejas, tanto positivas como negativas, lo que reforzó su presencia en la cultura popular.

Suegra - Efeméride (1) La figura del suegra y los chistes en su contra, una costumbre originó la efeméride del 26 de octubre. Foto: web Con el paso de los años, el significado de esta celebración ha evolucionado: hoy busca revalorizar y enaltecer la figura de la suegra como parte esencial de la familia, destacando su rol en la unión y el sostenimiento del núcleo familiar.

¿Cuál es el origen y significado de la palabra “suegra”? El término suegra proviene del latín vulgar socra y del latín clásico socrus, que significa “ madre del marido o de la esposa”, o “madre política”. Fuente: wikipedia y diainternacionalde

