Lo que la psicología dice sobre las personas que prefieren el té sin endulzar

Por lo general, solemos conocer a personas que prefieren tomar té sin azúcar ni edulcorante. Aunque pueda parecer una decisión sencilla y sin misterio, la psicología indica que esta elección podría revelar significados específicos. A continuación, te contamos todos los detalles.
Qué dice la psicología de siempre tomar té sin endulzar
Quienes prefieren el té sin endulzar suelen tener una inclinación hacia la autenticidad y tienden a tomar decisiones de manera consciente. Suelen disfrutar de las experiencias en su forma más pura y dependen menos de estímulos externos para sentirse satisfechos.