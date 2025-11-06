6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
¿Sabías esto?

Lo que la psicología dice sobre las personas que prefieren el té sin endulzar

Tomar té sin azúcar ni edulcorante podría revelar mucho sobre vos. Descubrí qué significa esta elección según la psicología y todos sus detalles.

Lo que la psicología dice sobre las personas que prefieren el té sin endulzar

Lo que la psicología dice sobre las personas que prefieren el té sin endulzar

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, solemos conocer a personas que prefieren tomar té sin azúcar ni edulcorante. Aunque pueda parecer una decisión sencilla y sin misterio, la psicología indica que esta elección podría revelar significados específicos. A continuación, te contamos todos los detalles.

tomar té (2)
Qué significa tomar el té siempre sin endulzar, según la psicología

Qué significa tomar el té siempre sin endulzar, según la psicología

Qué dice la psicología de siempre tomar té sin endulzar

Quienes prefieren el té sin endulzar suelen tener una inclinación hacia la autenticidad y tienden a tomar decisiones de manera consciente. Suelen disfrutar de las experiencias en su forma más pura y dependen menos de estímulos externos para sentirse satisfechos.

Lee además
Qué significa, según la psicología, cuando las personas no quieren tener hijos
Por si no sabías

Qué significa, según la psicología, cuando las personas no quieren tener hijos
Lo que dice la psicología sobre cruzar la calle a mitad de cuadra
¿Lo sabías?

Lo que dice la psicología sobre cruzar la calle a mitad de cuadra

Esta elección también puede indicar que tienen mayor tolerancia a las incomodidades y están dispuestos a enfrentar situaciones difíciles sin buscar recompensas inmediatas.

El sabor intenso y natural del té refleja, además, autocontrol y la habilidad de priorizar metas a largo plazo por encima de gratificaciones rápidas. / TN

Temas
Seguí leyendo

Qué significa caminar con la mirada hacia abajo, según la psicología

Cuánto tiempo hay que sacar a pasear a tu perro por día según su edad y energía

Plantas y jardinería: el truco del azúcar que revitaliza el árbol de jade

Conocé el horóscopo para este jueves 6 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Mascota: descubrí cómo el juego mejora la calidad de vida de un perro anciano

Jardinería y plantas medicinales: ¿para qué sirve el té de menta?

Conocé el horóscopo para este miércoles 5 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signo vive su semana más romántica bajo la Luna Llena

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este jueves 6 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

La familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia video
La palabra del hijo

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Uno de los intendentes radicales es el mejor valuado por la ciudadanía en todo el país.
Relevamiento

Un intendente mendocino, el mejor valorado en el país

El lugar donde fue atacado el supuesto autor del robo. 
lo apuñalaron y golpearon

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3319 del miércoles 5 de noviembre

Te Puede Interesar

La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina
Una verdadera fiesta

La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina

Por Juan Pablo Strappazzon
Las menores están internadas en el hospital Notti. Mientras, la justicia inició una causa por maltrato infantil en San Martín.
dos hermanas internadas

Investigan en San Martín un grave caso de maltrato infantil

Por Pablo Segura
Inclemencias temporales en la provincia de Mendoza. Así estará el tiempo.
Las zonas afectadas

Alerta naranja y amarilla en Mendoza: el cargado combo climático para este jueves 6 de noviembre

Por Celeste Funes