Energía natural en el jardín

Plantas y jardinería: el truco del azúcar que revitaliza el árbol de jade

En jardinería, un truco simple sorprende a los amantes de las plantas: el azúcar puede mejorar la energía y el aspecto del árbol de jade.

 Por Analía Martín

En el mundo de las plantas, el árbol de jade ocupa un lugar especial por su resistencia, su belleza y su fama como símbolo de abundancia. En los últimos años, los aficionados a la jardinería descubrieron un truco casero muy eficaz: agregar un poco de azúcar al riego para mejorar su vitalidad y potenciar su energía natural.

El azúcar como fertilizante natural para plantas

El árbol de jade, también conocido como Crassula ovata, es una de las suculentas más queridas en los hogares mendocinos. Agregar azúcar al agua de riego ayuda a nutrir las raíces y estimular el crecimiento, ya que la glucosa actúa como fuente de energía para la fotosíntesis. Esta práctica se considera un fertilizante orgánico y económico, ideal para quienes buscan mantener sus plantas saludables sin recurrir a productos químicos.

árbol de jade, jardinería.png
El árbol de jade es una de las plantas más populares en los hogares mendocinos

Para aplicarlo correctamente, se recomienda:

  • Disolver una cucharadita de azúcar en medio vaso de agua.
  • Usar la mezcla una vez al mes, directamente sobre la tierra.
  • Evitar el exceso, ya que demasiada azúcar puede favorecer hongos o bacterias en el sustrato.

Con el uso adecuado, el jade desarrolla hojas más verdes, firmes y brillantes, además de mostrar un crecimiento más equilibrado.

árbol de jade, jardinería.png
Se cree que el árbol de jade es una planta que atrae prosperidad y buena suerte al hogar

Más que jardinería: el árbol de jade y su poder energético

El azúcar no sólo nutre, también tiene un significado energético. Según el Feng Shui, el árbol de jade atrae prosperidad y buena suerte, especialmente cuando se encuentra en espacios luminosos del hogar o cerca de la entrada principal. Al agregar azúcar, se cree que se “endulzan” las energías del entorno, reforzando su poder simbólico de abundancia.

En Mendoza, muchas personas colocan su árbol de jade en patios o galerías, donde el clima seco y soleado favorece su desarrollo. El truco del azúcar se volvió tendencia entre los jardineros locales, que notan una mejora visible en el color y la firmeza de las hojas.

