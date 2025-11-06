6 de noviembre de 2025
Cuánto tiempo hay que sacar a pasear a tu perro por día según su edad y energía

En el cuidado de una mascota, el paseo diario del perro es clave para su salud física y emocional. Descubrí cuánto tiempo necesita realmente.

Saber cuánto tiempo hay que sacar a pasear a un perro no es una cuestión menor: de ello depende su salud, su equilibrio emocional y su comportamiento en casa. Aunque muchos dueños creen que con una caminata diaria alcanza, la duración ideal del paseo varía según la edad, el tamaño y la energía del animal.

El paseo, una rutina esencial para el perro

Más allá del ejercicio físico, caminar es una necesidad natural para todo perro. Durante el paseo, los animales exploran, huelen, socializan y descargan tensiones acumuladas. Estos momentos al aire libre estimulan su mente y fortalecen el vínculo con sus tutores.

Un perro que no sale con regularidad puede desarrollar ansiedad o comportamientos destructivos, como morder objetos o ladrar en exceso. Por eso, los especialistas recomiendan que el paseo no se reduzca solo a “sacarlo a hacer sus necesidades”, sino que sea parte activa de su rutina diaria.

Pocas cosas disfrutan más los perros que pasear junto a su tutor

Cuánto debe durar el paseo según el tipo de perro

No todos los perros necesitan la misma cantidad de tiempo de actividad. El ritmo, la duración y la frecuencia de los paseos deben adaptarse a la energía y condición física de cada mascota. A continuación, una guía general recomendada por veterinarios y adiestradores:

  • Perros pequeños o de baja energía: entre 20 y 40 minutos diarios, repartidos en 2 o 3 paseos.
  • Perros medianos y activos: alrededor de 1 hora al día, dividida en varias salidas.
  • Perros grandes o muy enérgicos: entre 1 y 2 horas diarias, idealmente en 2 o más paseos.
  • Cachorros: paseos breves pero frecuentes, adaptados a sus vacunas y etapa de crecimiento.
  • Perros mayores: caminatas suaves de 15 a 30 minutos, ajustadas a su estado físico.

Dividir el paseo en varias tandas cortas es más beneficioso que una salida extensa, ya que mantiene al perro activo y evita que acumule ansiedad o aburrimiento.

Llevar a tu perro a lugares nuevos para él es tan importante como sus paseos

Cómo hacer del paseo un momento de bienestar para tu mascota

Para aprovechar al máximo cada salida, es clave mantener una rutina estable y un ambiente tranquilo. Usar una correa cómoda, evitar el asfalto caliente en verano y llevar agua son hábitos que garantizan el bienestar del animal. Además, variar el recorrido y permitirle oler su entorno estimula su mente y refuerza su confianza.

Sacar a pasear a tu perro todos los días es una de las formas más simples y efectivas de cuidar su salud. No importa si se trata de un cachorro inquieto o de un perro adulto más tranquilo: adaptar el paseo a sus necesidades es la clave para tener una mascota feliz, sociable y llena de vitalidad.

