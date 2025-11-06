Cuánto tiempo hay que sacar a pasear a tu perro por día según su edad y energía

Saber cuánto tiempo hay que sacar a pasear a un perro no es una cuestión menor: de ello depende su salud, su equilibrio emocional y su comportamiento en casa. Aunque muchos dueños creen que con una caminata diaria alcanza, la duración ideal del paseo varía según la edad, el tamaño y la energía del animal .

Más allá del ejercicio físico, caminar es una necesidad natural para todo perro . Durante el paseo, los animales exploran, huelen, socializan y descargan tensiones acumuladas. Estos momentos al aire libre estimulan su mente y fortalecen el vínculo con sus tutores.

Un perro que no sale con regularidad puede desarrollar ansiedad o comportamientos destructivos , como morder objetos o ladrar en exceso. Por eso, los especialistas recomiendan que el paseo no se reduzca solo a “sacarlo a hacer sus necesidades”, sino que sea parte activa de su rutina diaria.

No todos los perros necesitan la misma cantidad de tiempo de actividad. El ritmo, la duración y la frecuencia de los paseos deben adaptarse a la energía y condición física de cada mascota. A continuación, una guía general recomendada por veterinarios y adiestradores:

Perros pequeños o de baja energía: entre 20 y 40 minutos diarios, repartidos en 2 o 3 paseos.

entre 20 y 40 minutos diarios, repartidos en 2 o 3 paseos. Perros medianos y activos: alrededor de 1 hora al día, dividida en varias salidas.

alrededor de 1 hora al día, dividida en varias salidas. Perros grandes o muy enérgicos: entre 1 y 2 horas diarias, idealmente en 2 o más paseos.

entre 1 y 2 horas diarias, idealmente en 2 o más paseos. Cachorros: paseos breves pero frecuentes, adaptados a sus vacunas y etapa de crecimiento.

paseos breves pero frecuentes, adaptados a sus vacunas y etapa de crecimiento. Perros mayores: caminatas suaves de 15 a 30 minutos, ajustadas a su estado físico.

Dividir el paseo en varias tandas cortas es más beneficioso que una salida extensa, ya que mantiene al perro activo y evita que acumule ansiedad o aburrimiento.

perro, paseo, mascota - 490716 Llevar a tu perro a lugares nuevos para él es tan importante como sus paseos Foto: Web

Cómo hacer del paseo un momento de bienestar para tu mascota

Para aprovechar al máximo cada salida, es clave mantener una rutina estable y un ambiente tranquilo. Usar una correa cómoda, evitar el asfalto caliente en verano y llevar agua son hábitos que garantizan el bienestar del animal. Además, variar el recorrido y permitirle oler su entorno estimula su mente y refuerza su confianza.

Sacar a pasear a tu perro todos los días es una de las formas más simples y efectivas de cuidar su salud. No importa si se trata de un cachorro inquieto o de un perro adulto más tranquilo: adaptar el paseo a sus necesidades es la clave para tener una mascota feliz, sociable y llena de vitalidad.