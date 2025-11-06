6 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Conocé el horóscopo para este jueves 6 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

En esta nota de contamos el horóscopo de este jueves 6 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del jueves 6 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Tu energía estará a pleno y te sentirás listo para nuevos desafíos. En el trabajo, se abren puertas que esperabas hace tiempo. En el amor, mostrarse tal como sos atraerá a quien debe quedarse.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día para avanzar con calma. No te apures, cada paso que das te acerca a una meta segura. En lo afectivo, alguien te demostrará su apoyo incondicional.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente no se detiene, pero hoy es mejor enfocarte en lo esencial. En el amor, llega un mensaje o encuentro que puede remover emociones. Cuidá tu descanso.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El día te invita a mirar hacia adentro. No temas retirarte un poco para recuperar fuerzas. En pareja, hay ternura y necesidad de conexión emocional profunda.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Las luces te siguen, Leo. El jueves trae reconocimiento o elogios que te motivan a seguir brillando. En lo sentimental, la pasión y la creatividad se combinan.

Conocé el horóscopo para hoy.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Podés sentirte más reflexivo. Aprovechá el día para ordenar ideas y cerrar temas pendientes. En el amor, alguien busca tu comprensión: escuchá con empatía.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Día ideal para equilibrar emociones y volver a tu centro. En lo laboral, encontrás cooperación y buen ambiente. En el amor, una charla sincera acerca posturas.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu magnetismo aumenta y podrías atraer nuevas oportunidades, tanto amorosas como profesionales. Día perfecto para tomar decisiones que cambian el rumbo.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se activa tu deseo de libertad y aventura. Ideal para planear un viaje o un cambio de rutina. En el amor, lo inesperado puede ser justo lo que necesitabas.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Concentrate en lo importante y no te desgastes en detalles menores. Tu esfuerzo será reconocido. En lo afectivo, se afianza una relación que crece con madurez.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu creatividad está encendida. Hoy podés encontrar soluciones innovadoras a viejos problemas. En el amor, los proyectos compartidos fortalecen el vínculo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Tu sensibilidad te guía hacia decisiones acertadas. Día ideal para conectar con lo espiritual o con el arte. En el amor, una conversación traerá calma y unión.

