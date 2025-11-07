Astrología: el signo que libera tensiones y se reinventa esta semana

La astrología anuncia una semana de liberación y cambios intensos bajo la influencia de la Luna Llena en Tauro. Del 3 al 9 de noviembre, los tránsitos planetarios impulsan a todos los signos a buscar equilibrio y estabilidad, pero uno en particular encontrará la fuerza interior para romper con el pasado y reinventarse emocionalmente .

La potente Luna Llena en Tauro del 5 de noviembre marca un punto de inflexión para los nativos de este signo. Esta energía lunar ilumina su eje de seguridad y autoestima, ayudándolos a soltar tensiones acumuladas y patrones que ya no les sirven. Tauro libera lo que le pesa y se abre a nuevas formas de bienestar.

Venus, su planeta regente, ingresa a Escorpio, activando vínculos intensos y emociones profundas. Este tránsito empuja a los taurinos a mirar con honestidad su mundo afectivo y financiero. Puede ser una semana emocionalmente movilizadora, pero también reveladora: todo lo que se transforma deja espacio para lo que realmente vale la pena.

Además, Urano retrógrado en su signo, refuerza el deseo de independencia. Tauro podría animarse a tomar decisiones que venía postergando, especialmente en cuestiones personales o laborales. La energía del cambio se vuelve ineludible, pero esta vez, llega con serenidad y claridad.

signo Tauro, astrología Astrología | El signo de Tauro es quien se libera tensiones y se reinventa esta semana

Astrología y horóscopo: energía de liberación y claridad

El resto del zodíaco también sentirá la influencia de esta semana intensa, con Marte en Sagitario y Mercurio por entrar en retrógrado, lo que sugiere acción prudente y revisión de proyectos. Sin embargo, Tauro es quien logra el mayor avance interior, cerrando un ciclo que le pesaba desde hace meses.

La astrología indica que los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) pueden aprovechar este clima para ordenar prioridades y reafirmar sus valores. En cambio, los de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) deberán cuidar su energía emocional ante los movimientos profundos que propone Venus en Escorpio.

libra y la rueda de la fortuna Astrología | Para el resto de los signos del zodíaco también es una semana intensa

Entre los aprendizajes más potentes de la semana se destacan:

Soltar el control para permitir que lo nuevo fluya.

para permitir que lo nuevo fluya. Aceptar la vulnerabilidad como parte del proceso de crecimiento.

como parte del proceso de crecimiento. Revisar vínculos y recursos con una mirada más consciente.

Un cierre de ciclo con sentidoCon el brillo de la Luna Llena, Tauro encuentra alivio y dirección. Es una semana para reconciliarse con uno mismo, honrar los logros y dejar atrás lo que ya cumplió su función. La astrología señala que, aunque el cambio pueda generar incertidumbre, este signo descubrirá que el verdadero poder está en adaptarse sin perder su esencia.