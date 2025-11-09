Conocé el horóscopo para este domingo 9 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Por Sitio Andino Lifestyle 9 de noviembre de 2025 - 08:15
de este horóscopo domingo 9 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Horóscopo del domingo 9 de noviembre Aries (21 de marzo al 19 de abril) Domingo de renovación. Después de una semana intensa, el Niño Prodigio te invita a frenar y reconectar con lo esencial. Amor: un gesto tierno te hará sentir acompañado.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo) Tranquilidad y gratitud. Dedicate a disfrutar de la familia o la buena comida. La calma será tu mejor aliada. Amor: momento de ternura y cercanía.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio) Conversaciones sanadoras. Hoy una charla puede cerrar un ciclo o abrir un nuevo comienzo. Amor: te sentirás comprendido y más liviano emocionalmente.
horóscopo, signos del zodíaco
Conocé el horóscopo para hoy: qué dicen los astros para los signos.
Foto: Cristian Lozano
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Energía de hogar. Pasar tiempo con los tuyos te recargará el alma. El Niño Prodigio te recuerda que cuidar también es sanarte. Amor: emociones profundas y sinceras. Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Brillás desde adentro. Día para compartir tu luz con quienes amás. Tu alegría contagia y abre caminos. Amor: momentos románticos y apasionados. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Orden y bienestar. Te sentirás mejor si liberás pendientes y creás armonía a tu alrededor. Amor: necesitás sentir estabilidad emocional. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Domingo de equilibrio. El Niño Prodigio te dice que la paz interior es tu tesoro. Evitá conflictos y rodeate de belleza y música. Amor: conexión emocional profunda. Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Transformación y poder interior. Te sentís más fuerte y seguro de lo que querés. Amor: pasión y unión emocional intensa.
Alegría y expansión. Ideal para actividades al aire libre o reencontrarte con amigos. Amor: risas, diversión y un toque de aventura. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)
Domingo de reflexión. El Niño Prodigio te sugiere bajar el ritmo y conectar con tus emociones. Amor: demostraciones sinceras fortalecerán la relación. Acuario (20 de enero al 18 de febrero)
Inspiración y creatividad. Hoy podés recibir ideas brillantes o señales que te orientan hacia un nuevo propósito. Amor: conversaciones que abren el alma. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Intuición elevada. Te sentirás especialmente sensible; escuchá tus corazonadas. Amor: conexión espiritual con alguien especial.