Conocé el horóscopo para este sábado 8 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

En esta nota de contamos el horóscopo de este sábado 8 de noviembre de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
El fuego interior te impulsa a actuar. Hoy sentirás el deseo de moverte, salir y conquistar. El Niño Prodigio te aconseja canalizar esa energía en algo positivo: deporte, baile o una charla motivadora. Amor: una sorpresa romántica encenderá tu día.
Tauro (20 de abril al 20 de mayo)
Momento de disfrute. Dedicate a lo que te da placer y te conecta con la naturaleza o la buena comida. Amor: una cita o un reencuentro fortalecerá lazos.
Géminis (21 de mayo al 20 de junio)
Comunicación activa. Día ideal para charlar, viajar o resolver malentendidos. Tu palabra tiene poder. Amor: llega una conversación que aclara lo que el corazón necesitaba escuchar.
Cáncer (21 de junio al 22 de julio)
Sensibilidad y hogar. Hoy tu refugio será tu familia o tus amigos más cercanos. El Niño Prodigio te anima a reconectar con tus raíces. Amor: ternura y comprensión mutua.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)
Brillás con luz propia. Este sábado te pone en el centro de atención, con elogios y gestos de cariño. Amor: pasión y juego en la pareja o con alguien nuevo.
Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)
Cuidá tus energías. Aunque tenés mil cosas por hacer, el Niño Prodigio te sugiere descansar y no exigir tanto de vos mismo. Amor: los gestos simples hoy valen más que las palabras.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)
Belleza y equilibrio. Día para compartir, decorar, reír y disfrutar del amor. Todo fluye mejor si estás rodeado de armonía. Amor: un gesto romántico puede marcar la diferencia.
Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)
Transformación emocional. Hoy se activa una energía intensa: algo cambia dentro tuyo y te libera. Amor: pasión profunda y encuentros magnéticos.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Aventura y alegría. El sábado te encuentra optimista y con ganas de salir o compartir experiencias nuevas. Amor: alguien podría sorprenderte con un plan divertido.