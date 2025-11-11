11 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Decoración con identidad

Ideas para una Navidad natural: tendencias con flores, ramas y estilo mendocino

Descubrí las tendencias de decoración natural para esta Navidad con flores, ramas y elementos típicos de Mendoza que aportan calidez y encanto autóctono.

Ideas para una Navidad natural: tendencias con flores, ramas y estilo mendocino

Ideas para una Navidad natural: tendencias con flores, ramas y estilo mendocino

 Por Analía Martín

El espíritu de las tendencias navideñas 2025 se inclina hacia lo natural, lo artesanal y lo local. En Mendoza, donde la naturaleza se expresa en colores secos y aromas intensos, cada hogar puede reflejar la esencia de la provincia a través de materiales simples: ramas, flores y texturas rústicas que evocan un encanto auténtico.

Tendencias naturales para una Navidad con estilo mendocino

En esta temporada, la decoración natural vuelve a ser protagonista. El uso de elementos del entorno no sólo aporta belleza, sino también sustentabilidad y una conexión con la tierra mendocina. Las ramas de vid o jarilla, las piñas de pino y las flores secas como la lavanda o el romero son opciones ideales para lograr una estética cálida y elegante.

Lee además
Ideas para decorar en Navidad 2025: colores y tendencias que marcarán la temporada
Diseño y estilo

Ideas para decorar en Navidad 2025: colores y tendencias que marcarán la temporada
jugate por una ninez feliz: godoy cruz prepara una navidad con juguetes hechos a mano
Capacitación gratuita

Jugate por una niñez feliz": Godoy Cruz prepara una Navidad con juguetes hechos a mano

Una de las claves está en reutilizar y reinventar materiales locales. Con ramas secas, por ejemplo, se pueden crear caminos de mesa o bases para centros decorativos. Las piñas recogidas del suelo, combinadas con velas en frascos reciclados, aportan un toque artesanal y acogedor. Este tipo de arreglos, además de económicos, invitan a disfrutar de una Navidad más consciente y sostenible.

flores secas
Las flores secas son una opción ideal para decorar esta Navidad

Las flores secas son una opción ideal para decorar esta Navidad

Centros de mesa y guirnaldas con esencia provincial

Los centros de mesa rústicos son infaltables. Podés armar uno con ramas de pino o jarilla, intercaladas con piñas, ramitas de lavanda y hojas de olivo. El aroma natural de las flores secas envuelve el ambiente, mientras que las velas en tonos neutros generan una luz suave perfecta para las cenas familiares.

Las coronas y guirnaldas naturales también suman encanto a las puertas y paredes. Podés entrelazar ramas de vid con hojas secas o pequeños frutos y completar el diseño con lazos de arpillera. En las barandas o chimeneas, las guirnaldas de follaje verde de olivo o jarilla, decoradas con luces LED cálidas, crean un ambiente íntimo y festivo.

Adornos y detalles que marcan la diferencia

En el árbol, los adornos hechos a mano son la tendencia destacada. Las piñas pintadas, las rodajas de madera decoradas y las estrellas de ramas secas ofrecen un aspecto rústico y original. Lo importante es mantener una paleta de colores suaves —beige, verde seco, blanco y dorado— para no saturar la vista y conservar la armonía.

decoración natural para el árbol de Navidad
Navidad | La decoración natural es la protagonista este año

Navidad | La decoración natural es la protagonista este año

Por último, los aromas naturales completan la experiencia. Las flores secas de lavanda o las ramas de eucalipto pueden colocarse en jarrones o centros de mesa para perfumar de manera sutil. Además, las ramas altas en floreros aportan verticalidad y elegancia, equilibrando el conjunto decorativo.

Con estas ideas, tu hogar puede convertirse en un reflejo del paisaje mendocino: natural, simple y lleno de vida. Una Navidad inspirada en lo propio, donde cada detalle celebra el vínculo con la tierra y con los afectos.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este martes 11 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: qué signo encuentra a su alma gemela esta semana

Ni peligroso ni difícil: para qué sirve la mezcla de agua oxigenada y detergente y cómo usarla

Plantas que crecen sin sol ni riego y florecen durante meses

Conocé el horóscopo para este domingo 9 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Ni miedo ni territorio: el verdadero motivo por el que tu perro ladra cuando tocan el timbre

Conocé el horóscopo para este sábado 8 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Astrología: el signo que libera tensiones y se reinventa esta semana

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 11 de noviembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza.
El clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este martes 11 de noviembre en Mendoza

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín.
Ciencia y Divulgación

Buceo extremo en Malargüe: comienza una expedición a las cuevas de San Agustín

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Solicitaron duras penas para el acusado
Polo judicial

Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

Adopción de adolescentes en Mendoza:  una elección de amor que desafía mitos y prejuicios.
Historias de vida

Adopción de adolescentes en Mendoza: una elección de amor que desafía mitos y prejuicios

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional anunció que avanzará en el seguimiento del cumplimiento efectivo de la resolución 484/24
Atención

Calendario escolar 2026: cómo se aplicará en Mendoza y las demás provincias

Por Sitio Andino Sociedad
Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias
Asunción

Diego Santilli juró su cargo como ministro del Interior y arranca mañana gira por las provincias

Por Sitio Andino Política
Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Por Pablo Segura