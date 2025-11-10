Ideas para decorar en Navidad 2025: colores y tendencias que marcarán la temporada

El fin de año se acerca y la Navidad en Mendoza ya empieza a desplegar su encanto en vidrieras y hogares. Las tendencias 2025 apuestan por una fusión entre lo artesanal y lo contemporáneo, destacando materiales nobles, colores naturales y una estética serena que invita a disfrutar de espacios cálidos y llenos de armonía.

Esta temporada se impone un espíritu más consciente y sensorial , donde lo simple gana terreno sobre lo ostentoso. Las decoraciones apuntan a generar ambientes acogedores, con texturas suaves, luces cálidas y detalles que evocan la conexión con la tierra. La madera, el lino y la cerámica protagonizan mesas, coronas y centros de mesa.

Las combinaciones modernas sorprenden: azul marino con dorado o pasteles vibrantes como lavanda y rosa pálido. En Mendoza, estos tonos se adaptan a un contexto cálido, donde la decoración busca frescura visual sin perder el espíritu festivo.

Estilos decorativos: del rústico al nórdico

El estilo rústico modernizado se posiciona entre los favoritos. Se nutre de elementos naturales —ramas, piñas, eucalipto— y se renueva con textiles de lino y estampados tartán. “Menos plástico y más textura” podría resumir la consigna.

Por su parte, el estilo nórdico, también llamado “noche helada”, se impone en ambientes minimalistas. Combina blancos y plateados con verdes fríos y toques de azul, recreando la estética invernal europea en medio del verano argentino. La iluminación tenue y los detalles metálicos completan la atmósfera mágica.

Navidad, estilo nórdico Navidad 2025 | Estilo nórdico

El estilo artesanal y consciente crece entre quienes buscan una Navidad más personal: adornos tejidos, bordados o de madera reciclada aportan carácter y sustentabilidad. También resurge el retro/vintage, con cascanueces, guirnaldas clásicas y cristalería de otras épocas que evocan la nostalgia familiar.

Un toque mendocino para celebrar la Navidad

En Mendoza, donde el calor acompaña las fiestas, se prioriza una decoración liviana, fresca y natural, ideal para terrazas o galerías. Los manteles de lino, las luces cálidas y los centros de mesa con flores secas o aromáticas locales (como lavanda o romero) son tendencia.

Más que una moda, las tendencias de Navidad 2025 reflejan una forma de habitar los espacios con sentido. Después de todo se trata de celebrar lo simple, lo natural y lo que verdaderamente importa: el amor con la gente que uno elige todos los días.