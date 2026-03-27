Qué pasa si hervís romero con gotas de limón: el truco natural que sorprende a todos

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, en redes sociales se viralizan trucos prácticos para aplicar en la rutina diaria. Recientemente, se popularizó un método simple: hervir romero con unas gotas de limón. Esta combinación puede aportar distintos beneficios y acá te contamos cómo aprovecharla.

romero con limón (2) El secreto de hervir romero con gotas de limón: lo que pocos saben El truco casero con romero y gotas de limón que está dando que hablar Según TN, sta preparación se asocia principalmente con la capacidad de aromatizar los espacios de manera natural, ayudando a neutralizar olores desagradables que pueden concentrarse en la cocina u otras áreas de la casa. Al mismo tiempo, genera una sensación de frescura que contribuye a un entorno más agradable.

Además, es una alternativa que complementa la limpieza habitual sin necesidad de utilizar productos químicos fuertes. Por eso, suele emplearse en ambientes cerrados como livings o cocinas, donde los aromas tienden a permanecer por más tiempo.

Para prepararlo, se hierve agua en una olla y luego se agrega una rama de romero, ya sea fresco o seco, junto con unas gotas o rodajas de limón. La mezcla se deja hervir durante algunos minutos para que libere su aroma, y finalmente se apaga el fuego para permitir que el vapor se distribuya, perfumando el hogar de forma natural.

Si te interesan otros métodos caseros sorprendentes y fáciles de aplicar en tu día a día, te invitamos a leer esta nota sobre qué ocurre cuando mezclás hielo con sal y cómo ese truco también puede ser útil en distintas situaciones cotidianas.

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