No atiende tu teléfono y responde con un audio: esto dice la psicología

Por Juan Pablo Strappazzon







Es habitual conocer personas, o incluso reconocernos a nosotros mismos, que en lugar de atender el teléfono ante una llamada, prefieren responder con audios. Esta elección, además de ser algo común, puede tener significados específicos y relevantes según la psicología.

mandar audio Lo que la psicología dice sobre quienes prefieren enviar audios en lugar de atender llamadas Así interpreta la psicología cuando alguien no contesta el teléfono y manda un audio Según información de TN, basándose en lo dicho por la psicóloga Olga Albaladejo, para muchas personas recibir una llamada puede resultar invasivo o generar presión, ya que exige una respuesta inmediata sin tiempo para organizar lo que se quiere decir. En cambio, los audios permiten expresarse con calma y claridad, evitando estrés o incomodidad.

Los especialistas destacan que este comportamiento se observa especialmente entre los jóvenes, quienes prefieren mensajes de voz o textos frente a conversaciones en tiempo real. Las llamadas tradicionales suelen percibirse como más demandantes, mientras que los audios dan la posibilidad de responder cuando se está listo, controlando mejor el tiempo, la energía y las emociones.

Asimismo, los mensajes de voz ofrecen ventajas comunicativas, ya que permiten transmitir entonación, cercanía y matices emocionales que un texto escrito no refleja. No obstante, las motivaciones varían: algunas personas los usan por practicidad, otras para evitar situaciones inesperadas, y algunas simplemente porque los consideran una forma más cómoda y efectiva de interactuar.

Si te interesa descubrir cómo la psicología interpreta gestos y decisiones cotidianas, te invitamos a leer esta nota sobre por qué algunas personas eligen no teñirse el pelo y lucir sus canas.

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