Astrología: el signo que recibe por fin la respuesta que esperaba

La astrología de esta semana llega con una mezcla de revisión, coraje y revelaciones. Con Mercurio retrógrado y la Luna en Leo, el cielo propone mirar hacia atrás antes de avanzar. Sin embargo, entre tanta introspección, hay un signo que finalmente obtiene la respuesta que venía esperando desde hace tiempo: Cáncer.
Cáncer recibe la señal que necesitaba
El tránsito de Mercurio retrógrado favorece la revisión y la reconexión con temas del pasado, y Cáncer, signo regido por la Luna, es uno de los más sensibles a estas energías. Durante estos días, una conversación pendiente o una decisión emocional toma forma, trayendo alivio y comprensión.
Cáncer venía cargando con la sensación de no ser escuchado, especialmente en temas afectivos o familiares. La combinación del Sol en Escorpio y la Luna en Leo le otorga el valor para expresar lo que siente sin miedo. Es momento de respuestas, reconciliaciones y certezas.
Astrología y horóscopo: revisión, valor y claridad
El horóscopo semanal indica que el clima astral de noviembre impulsa la reflexión. Mercurio retrógrado no siempre trae confusión; también ofrece la oportunidad de entender lo que antes parecía caótico. Para Cáncer, este proceso se traduce en una respuesta emocional que sana una vieja herida o define un rumbo.
La Luna en Leo ilumina los vínculos, haciendo que lo emocional salga a la luz. Si había dudas sobre una relación, un proyecto o una decisión importante, ahora el panorama se aclara. Este tránsito invita a Cáncer a dejar de buscar aprobación externa y confiar en su propia intuición.