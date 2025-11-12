12 de noviembre de 2025
{}
Qué revela la psicología sobre las personas que tienen preferencia por usar ropa vieja

Descubrí qué revela la psicología sobre las personas que prefieren usar ropa vieja. Te contamos todo lo que debés saber sobre este hábito y sus significados.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, solemos conocer personas que prefieren usar ropa vieja. Aunque parezca una elección sencilla, la psicología indica que este hábito puede revelar significados específicos y relevantes. En esta nota, te explicamos todo lo que debés saber al respecto.

ropa (2)
Según esta disciplina, para muchas personas, la ropa vieja tiene un valor emocional profundo. No se trata solo de prendas, sino de recuerdos: pueden evocar momentos felices, etapas importantes de la vida o la cercanía de seres queridos, generando una sensación de nostalgia reconfortante.

Además, este hábito puede ser una forma de afirmar la identidad personal. Quienes la eligen suelen priorizar su autenticidad y muestran resistencia a las presiones de la moda o tendencias externas.

Otro aspecto importante es la comodidad y la sustentabilidad. La ropa usada aporta familiaridad y seguridad, además de ser una opción consciente frente al consumo excesivo. Esta elección también resalta la individualidad, demostrando que sentirse bien con uno mismo puede ser más valioso. / TyC Sports

