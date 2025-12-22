22 de diciembre de 2025
Sorteos de fin de año

Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025

La Navidad vuelve a encender la ilusión de miles de apostadores: la lotería confirmó fecha, premios y detalles de uno de los sorteos más esperados.

Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025

Cuándo se sortea el Gordo de Navidad 2025



La Navidad es sinónimo de reuniones, rituales y también de esperanza económica para muchos argentinos. En ese contexto, el Gordo de Navidad 2025 vuelve a posicionarse como uno de los sorteos más esperados del calendario, con premios millonarios y una expectativa que crece en todo el país, especialmente entre quienes siguen de cerca cada anuncio de la lotería.

El tradicional sorteo fue confirmado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que ya puso en marcha la venta de billetes y reveló datos clave que despiertan atención. El pozo total supera ampliamente los mil setecientos millones de pesos, una cifra que lo ubica entre los más importantes de los últimos años y refuerza su peso simbólico en las fiestas.

Lotería y premios: cuánto dinero hay en juego

Según lo confirmado oficialmente, el pozo total del Gordo de Navidad 2025 supera los $1.755 millones. El primer premio se lleva la mayor atención, ya que entrega más de $800 millones al poseedor de un billete entero, una suma que genera impacto incluso entre quienes no suelen participar en sorteos.

La estructura de premios se completa con montos significativos para los puestos siguientes: el segundo premio asciende a $250 millones, el tercero a $65 millones, el cuarto a $25 millones y el quinto a $12 millones. Además, existen premios por aproximación y terminaciones, lo que amplía las chances de obtener algún retorno sin necesidad de acertar el número exacto.

el Gordo de Navidad
El Gordo de Navidad: uno de los sorteos más esperados del año

El Gordo de Navidad: uno de los sorteos más esperados del año

Fecha del sorteo y venta de billetes de Navidad

El sorteo del Gordo de Navidad 2025 se realizará el viernes 26 de diciembre, a las 21 horas, desde el Salón de Sorteos de la sede central del organismo. La transmisión en vivo por YouTube se consolidó como una herramienta clave de transparencia, permitiendo que el público siga cada instancia en tiempo real.

En cuanto a la venta, los billetes ya están disponibles en miles de agencias oficiales de la provincia de Buenos Aires. El billete entero tiene un valor de $50.000, mientras que cada fracción cuesta $5.000, lo que facilita el acceso a más apostadores. Cada ticket incluye además la participación en el Sorteo de Reyes, el cual se celebrará el 16 de enero de 2026 a las 21 horas, en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto. Al igual que el Gordo de Navidad, este sorteo es transmitido en vivo por Youtube, permitiendo a todos seguir minuto a minuto la definición de los ganadores.

