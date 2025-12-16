16 de diciembre de 2025
{}
Banco Nación lanza una promoción sorprendente: ahorrá en artículos para el hogar y construcción

Este diciembre, el Banco Nación ofrece un beneficio único en artículos para el hogar y materiales de construcción. En esta nota, te contamos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece diversas promociones para quienes usan sus servicios a diario. Este diciembre, la entidad financiera anunció en su sitio web un beneficio exclusivo e imperdible en artículos del hogar y productos de construcción. A continuación, todos los detalles.

Todo lo que necesitás saber sobre la promoción del Banco Nación

El Banco Nación lanzó un beneficio imperdible en artículos del hogar y materiales de construcción durante diciembre. Los usuarios pueden financiar sus compras en 6 cuotas sin interés, según el comercio participante.

Entre los locales adheridos se destacan Easy, Prestigio y otros comercios aliados. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial del banco, lo que permite planificar las compras de manera sencilla y segura.

La promoción busca facilitar el acceso a productos para el hogar y ofrecer un alivio económico a quienes deseen adquirirlos. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y podrá aprovecharse todos los días durante este período.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

Si querés conocer todas las promociones que los bancos ofrecen este diciembre, hacé clic aquí y accedé a la información completa.

