26 de noviembre de 2025
¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

A continuación te contamos cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene abiertas sus inscripciones para mendocinos y mendocinas que buscan acceder a una solución habitacional. El organismo provincial exige una serie de requisitos básicos —desde la acreditación de identidad y residencia hasta la presentación de ingresos y la ausencia de vivienda propia— que determinan quiénes pueden participar de los distintos programas. A continuación, un repaso detallado de las condiciones necesarias para anotarse y la documentación que se debe presentar.

Es importante saber que la documentación debe estar actualizada y es frecuente que se solicite en formato digital (PDF) para carga en la web del IPV.

Requisitos generales

  • Ser mayor de edad (18 años o más).

  • Ser argentino (nativo o nacionalizado) o extranjero con residencia legal en la provincia.

  • Residir en Mendoza.

  • No poseer otra vivienda.

  • Cumplir con el ingreso mínimo y máximo que cada línea del IPV exige (varía según categoría/estado del programa).

  • Disponer de terreno propio o bien una solución en ese sentido (en ciertas líneas de crédito de construcción). Por ejemplo, en la línea “Construyo mi Casa” se exige contar con terreno propio o tener plazo para adquirirlo.

Documentación requerida

  • Formulario de inscripción completo (carga online / o bien físico según convocatoria) donde se indican datos del solicitante y grupo familiar. ipvmendoza.gov.ar+1

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular, co-titular y demás integrantes del grupo familiar.

  • Certificado de matrimonio o comprobante de convivencia, si corresponde.

  • Comprobantes de ingresos.

  • Libre deuda de créditos comerciales.

  • En caso de ser propietario o usufructuario de inmueble, constancia de inscripción correspondiente en el Registro de la Propiedad.

Algunos puntos a tener en cuenta

  • Verificar la línea específica a la que deseas acceder (por ejemplo: construcción, adjudicación, lote + vivienda, etc.), ya que los requisitos pueden variar de una línea a otra.

Para más información, ingresá a www.ipvmendoza.gov.ar

