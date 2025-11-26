¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene abiertas sus inscripciones para mendocinos y mendocinas que buscan acceder a una solución habitacional. El organismo provincial exige una serie de requisitos básicos —desde la acreditación de identidad y residencia hasta la presentación de ingresos y la ausencia de vivienda propia— que determinan quiénes pueden participar de los distintos programas. A continuación, un repaso detallado de las condiciones necesarias para anotarse y la documentación que se debe presentar.