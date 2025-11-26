27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Minería

El entusiasmo de Cornejo por el avance de PSJ Cobre Mendocino y el palo al PJ por su rechazo

El gobernador celebró el avance del proyecto minero y cuestionó la postura peronista. Otros funcionarios del oficialismo sumaron declaraciones a favor.

El gobernador celebró el avance del proyecto minero en la Legislatura.

El gobernador celebró el avance del proyecto minero en la Legislatura.

Foto: prensa Gobierno de Mendoza

Alfredo Cornejo celebró la media sanción a PSJ Cobre Mendocino y criticó al PJ por no acompañar

El gobernador Alfredo Cornejo destacó que “la gran mayoría de los diputados tuvieron un comportamiento sensato” y aseguró que el voto adverso del peronismo resulta “llamativo” ante sus expresiones previas a favor de la actividad minera de varios de sus integrantes.

Lee además
Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley
Diputados debate el proyecto de PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas mineras. video
Legislatura

Diputados debate el proyecto de PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas mineras
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1993803356461056021&partner=&hide_thread=false

Cornejo subrayó que la media sanción “acerca a Mendoza a producir el cobre que exige la transición energética”, al tiempo que amplía la matriz productiva y fortalece la generación de empleo y crecimiento.

Además, valoró el avance simultáneo del Malargüe Distrito Minero Occidental II, la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, como parte de un proceso “serio y ordenado”.

El mandatario cerró con un mensaje al Senado, que trataría el expediente el martes 9 de diciembre: “Confío en que continúe en la misma senda de coherencia y responsabilidad”.

Hebe Casado también celebró la media sanción de PSJ Cobre Mendocino

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado calificó a la media sanción como “un avance concreto” que permitirá ordenar la matriz productiva y posicionar a Mendoza en la transición energética.

Resaltó el peso del expediente: miles de páginas técnicas, más de nueve mil aportes ciudadanos y el trabajo de organismos especializados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/1993794964086505687&partner=&hide_thread=false

Según indicó, el proyecto prevé USD559 millones de inversión y alrededor de 3.900 puestos de trabajo en la etapa de construcción, con prioridad para la mano de obra local y para las pymes proveedoras.

Afirmó que Mendoza tiene condiciones para “liderar esta etapa de energía limpia”, con responsabilidad, control ambiental y una visión clara de desarrollo.

El oficialismo, conforme con la media sanción a San Jorge

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, sostuvo que la media sanción de las DIAs de PSJ y MDMO II representa “un gran paso” para ampliar la economía provincial y evidencia “un cambio de rumbo en la dirección acertada”.

Recordó que hace dos años el Gobierno decidió construir la política energética y minera sobre un programa ambiental específico y eficaz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jimehlatorre/status/1993806134692716884&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, remarcó la importancia del Fondo de Compensación Ambiental y la Ley de Regalías Mineras, que brindan seguridad a los recursos provinciales, a los ciudadanos y a los inversores.

Latorre consideró que la provincia no debe “paralizarse ante los desafíos del futuro”, sino avanzar con aprendizaje, monitoreo y gestión adaptativa para garantizar actividades productivas con responsabilidad y sostenibilidad ambiental.

En un sentido similar se expresó el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien ponderó que Mendoza "avanza para ampliar su economía potenciando el desarrollo presente y futuro, con energías limpias y minerales para su desarrollo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatalioMema/status/1993816211398828440&partner=&hide_thread=false

"Es un largo camino que venimos transitando seriamente para mejorar las condiciones económicas en el mediano y largo plazo", remarcó, y cerró: "Seguridad jurídica y aval político para crecer cuidando nuestros recursos naturales".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, sostuvo que son muchos los mendocinos que buscan “desarrollo, empleo y futuro” y advirtió que la provincia “no puede darse el lujo de seguir postergando decisiones estratégicas”.

Destacó que la minería sostenible “no es improvisación”, sino una actividad con monitoreo, auditorías públicas, normas estrictas y participación ciudadana, y afirmó que ningún otro sector opera con estándares tan elevados.

Usó el caso chileno como referencia, recordando que en 2024 exportó más de USD 50.800 millones en cobre y que la actividad convive con otras industrias, generando empleo de calidad, inversiones e innovación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petilombardi/status/1993800243432063026&partner=&hide_thread=false

Planteó que la discusión en Mendoza se reduce a “ampliar la matriz productiva o estancarse”, y que las provincias con minería responsable tienen mejores salarios y cadenas de proveedores más amplias.

Sostuvo que la decisión real es entre “decirle no a las oportunidades o decirle sí al trabajo genuino y al progreso”, y afirmó que Mendoza cuenta con leyes ambientales estrictas, capacidad técnica y capital humano para hacerlo correctamente.

En tanto que el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, celebró el avance legislativo por tratarse del departamento donde se ubica el proyecto.

Aseguró que la aprobación es “otro paso institucional importante para Las Heras”, con impacto directo en desarrollo, empleo y progreso, y destacó la continuidad del proceso en el Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopresti_lh/status/1993795402924171644&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Pablo Quirno presentó la candidatura de Rafael Grossi a secretario general de la ONU

Por qué la CGT se opone a la reforma laboral y el rol de Santiago Caputo para acercar posiciones

Con Cornejo presente y diferentes posturas, el Consejo de Mayo adelantó la fecha para el envío de las reformas

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Diputados aprobó tres proyectos claves para el desarrollo de la minería en Mendoza

Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada

Javier Milei participa de la primera reunión de Gabinete con la impronta de Manuel Adorni

Cornejo participa de la última reunión del Consejo de Mayo: ¿Qué se definirá en el encuentro?

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Las Más Leídas

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina
Efeméride provincial

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Te Puede Interesar

El gobernador celebró el avance del proyecto minero en la Legislatura.
Minería

El entusiasmo de Cornejo por el avance de PSJ Cobre Mendocino y el palo al PJ por su rechazo

Por Sitio Andino Política
Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Por Facundo La Rosa
Por primera vez la generación a traves de energias renovables supero la mitad de lo producido y consumido en Argentina
Hito histórico

Energías renovables: Argentina supera el 51% de generación limpia por primera vez

Por Marcelo López Álvarez