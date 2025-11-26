Minería: Diputados aprobó tres proyectos claves para el desarrollo en Mendoza

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó tres proyectos del paquete enviado por el Ejecutivo provincial para desarrollar la minería . Se trata del Fondo Compensador Ambiental, Regalías y Malargüe Distrito Minero Occidental II . Resta conocer la decisión de los legisladores sobre PSJ Cobre Mendocino .

Las tres propuestas aprobadas tuvieron 39 votos a favor y 6 en contra. Tras el tratamiento en la Cámara Baja , deberán pasar por el Senado.

Su creación permitirá una intervención inmediata ante daños ambientales colectivos , emergencias o zonas degradadas. Será financiado con recursos provenientes de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes por Declaraciones de Impacto Ambiental , créditos, donaciones y recuperos legales.

Los recursos podrán destinarse a la restauración o mitigación de daños ambientales de incidencia colectiva cuando los responsables sean insolventes o no estén determinados; a acciones de compensación para recomponer áreas afectadas por actividades industriales; también a la atención de emergencias ambientales ; y a la ejecución de obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.

Regalías Mineras

La iniciativa se adecua a la Ley Nacional Nº 24.196 de Inversiones Mineras, que fija un máximo del 3% sobre el valor “boca mina” para la percepción de regalías, y a la adhesión provincial ya vigente. El objetivo es establecer reglas claras y una distribución equitativa de los recursos.

De igual forma, define cómo se calculan y controlan las regalías, garantizando trazabilidad y responsabilidad ambiental en toda la cadena productiva y establece que parte de los fondos se destinará a los municipios que adhieran a la ley.

La distribución prevista es 88% a Rentas Generales, de los cuales el 15% de estos recursos deberán ser afectados al Fondo de Desarrollo Socio Ambiental, con destino principal en fortalecer los controles y monitoreos participativos, la transparencia y el fortalecimiento de la Policía Ambiental Minera. Los requisitos de constitución, administración y funcionamiento serán establecidos en la reglamentación.

En tanto, el 12% restante será distribuido entre los municipios en cuyo territorio se realice la extracción y que hayan adherido al presente régimen, para destinarlos exclusivamente a obras públicas, infraestructura social, ambiental y productiva.

Malargüe Distrito Minero Occidental II

La segunda etapa de MDMO incorpora 27 nuevos proyectos de exploración, definidos tras una audiencia pública y el análisis técnico de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) incluyen planes de manejo específicos en zonas altas y prevé un seguimiento ambiental estricto.

Las 27 DIA corresponden a los proyectos individualizados como: Cuprum, EI Destino, Mercedes (Huanquimeleo), Mercedes (Mariano), Mercedes (14 de febrero), Mercedes (Mercedes North), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia (A° de la Piedra), Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma y Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul. Así, Malargüe alcanzaría un total de 65 proyectos de exploración minera.