Minería: extienden las licencias familiares y de cuidado para los trabajadores

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) firmaron un convenio para extender las licencias familiares de los trabajadores de la minería en todo el país.

El acuerdo colectivo amplía y moderniza las licencias por tareas de cuidado , en base a normativas y estándares internacionales, aplicando perspectiva de género e igualdad. Además, promueve la corresponsabilidad familiar y la igualdad de género.

La directora Ejecutiva de CAEM, Alejandra Cardona, destacó: “Así como hoy se habla de transición energética y las oportunidades que abre, también debemos pensar en el concepto de 'transición justa'. La minería argentina proyecta duplicar sus puestos de trabajo en los próximos diez años, pasando de 100.000 a 200.000. ¿Cuántos serán para mujeres? Hoy tenemos un 12,5% de participación femenina , frente al 25% de Suecia. Este convenio es un paso hacia espacios laborales más equitativos”.

En base al acuerdo, las extensiones y modificaciones que se implementarán son:

La mujer tiene su espacio en la minería moderna argentina y ahora cuenta con mejores licencias.

La licencia por maternidad se extiende treinta días adicionales a los noventa previstos por la Ley de Contrato de Trabajo .

se extiende treinta días adicionales a los noventa previstos por la . La licencia por progenitor no gestante pasa de dos días a quince días corridos, con posibilidad de sumar cinco días por nacimientos múltiples.

pasa de dos días a quince días corridos, con posibilidad de sumar cinco días por nacimientos múltiples. Se incorporan nuevas licencias como la de interrupción de embarazo , que otorga hasta cinco días corridos con confidencialidad garantizada;

, que otorga hasta cinco días corridos con confidencialidad garantizada; Licencia por violencia de género , con hasta quince días por año, continuos o discontinuos;

, con hasta quince días por año, continuos o discontinuos; Licencia por reproducción asistida , con hasta quince días por año calendario;

, con hasta quince días por año calendario; Licencia por adopción, que contempla noventa días corridos desde la guarda judicial, además de licencias para visitas previas.

El convenio también establece la obligación de proveer lactarios en los establecimientos y reemplaza la obligación de contar con guarderías físicas por un reintegro económico equivalente al cuarenta por ciento del salario mínimo de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas”.

“Estas medidas permiten ampliar derechos. Esperamos que su puesta en marcha pueda servir de inspiración para que más sectores productivos se sumen”, expresó Roberto Cacciola, presidente de la CAEM.