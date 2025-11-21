21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Acuerdo laboral

Minería: extienden las licencias familiares y de cuidado para los trabajadores

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y el sector sindical alcanzaron un acuerdo en base a estándares internacionales. Cómo serán las licencias.

Más derechos laborales para trabajadores mineros: extienden las licencias familiares

Más derechos laborales para trabajadores mineros: extienden las licencias familiares

CAEM
Por Sitio Andino Economía

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) firmaron un convenio para extender las licencias familiares de los trabajadores de la minería en todo el país.

El acuerdo colectivo amplía y moderniza las licencias por tareas de cuidado, en base a normativas y estándares internacionales, aplicando perspectiva de género e igualdad. Además, promueve la corresponsabilidad familiar y la igualdad de género.

Lee además
Mendoza convoca a audiencia pública por el proyecto de potasio Cancambria en Malargüe
SUR PROVINCIAL

Mendoza convoca a audiencia pública por un nuevo proyecto de potasio en Malargüe: Cancambria
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

La directora Ejecutiva de CAEM, Alejandra Cardona, destacó: “Así como hoy se habla de transición energética y las oportunidades que abre, también debemos pensar en el concepto de 'transición justa'. La minería argentina proyecta duplicar sus puestos de trabajo en los próximos diez años, pasando de 100.000 a 200.000. ¿Cuántos serán para mujeres? Hoy tenemos un 12,5% de participación femenina, frente al 25% de Suecia. Este convenio es un paso hacia espacios laborales más equitativos”.

MUJERES MINERAS 2B.jpg
La mujer tiene su espacio en la minería moderna argentina y ahora cuenta con mejores licencias.

La mujer tiene su espacio en la minería moderna argentina y ahora cuenta con mejores licencias.

Qué cambios se implementarán en licencias de la minería

En base al acuerdo, las extensiones y modificaciones que se implementarán son:

  • La licencia por maternidad se extiende treinta días adicionales a los noventa previstos por la Ley de Contrato de Trabajo.
  • La licencia por progenitor no gestante pasa de dos días a quince días corridos, con posibilidad de sumar cinco días por nacimientos múltiples.
  • Se incorporan nuevas licencias como la de interrupción de embarazo, que otorga hasta cinco días corridos con confidencialidad garantizada;
  • Licencia por violencia de género, con hasta quince días por año, continuos o discontinuos;
  • Licencia por reproducción asistida, con hasta quince días por año calendario;
  • Licencia por adopción, que contempla noventa días corridos desde la guarda judicial, además de licencias para visitas previas.

El convenio también establece la obligación de proveer lactarios en los establecimientos y reemplaza la obligación de contar con guarderías físicas por un reintegro económico equivalente al cuarenta por ciento del salario mínimo de la categoría “Asistencia y Cuidados de Personas”.

“Estas medidas permiten ampliar derechos. Esperamos que su puesta en marcha pueda servir de inspiración para que más sectores productivos se sumen”, expresó Roberto Cacciola, presidente de la CAEM.

Temas
Seguí leyendo

¿Sabías que parte de la construcción es minería? Mendoza aplica nuevas regulaciones ambientales

Jimena Latorre abrió un encuentro clave con empresas de Canadá para fortalecer la gestión energética

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

En Malargüe, Luis Petri reivindicó el rol histórico de las Fuerzas Armadas y respaldó el perfil minero del departamento

Alfredo Cornejo fortaleció vínculos con fondos y ejecutivos globales para impulsar la minería sostenible

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

La minería que hizo historia: alumnos recrean un siglo de desarrollo en Malargüe

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

LO QUE SE LEE AHORA
Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Las Más Leídas

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Fuertes ráfagas

El paso del Zonda en Mendoza: ramas caídas, rutas cortadas y una pareja que salvó su vida de milagro

Así quedó la camioneta que se accidentó en Godoy Cruz. Foto: Yemel Fil. 
demoras en el tránsito

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

El hombre recibió un tiro en el pecho y su estado de salud es muy grave.
Investigación

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Costanera de Los Tableros en San Rafael.
Turismo y recreación

San Rafael: la Costanera de Los Tableros inicia su temporada con un sunset gratuito para toda la familia

El Azul podría sumar otros dos títulos
Gran oportunidad

Las otras dos estrellas que podría sumar la Lepra por su título de Copa Argentina

Te Puede Interesar

El funcionario nacional pasó por los estudios de Aconcagua Radio y abordó varios tópicos.
Entrevista

Luis Petri en Aconcagua Radio: "Me gustan más los cargos ejecutivos que los legislativos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Caputo desmintió el préstamo con bancos por US$20.000 millones: Es una operación más
Por redes

Caputo desmintió el préstamo con bancos por US$20.000 millones: "Es una operación más"

Por Sitio Andino Política
Luis Petri abrió el destacamento de Granaderos en el Cerro de la Gloria, marcado por el faltazo oficial
Cerro de la Gloria

Luis Petri inauguró el destacamento de Granaderos sin ningún funcionario provincial

Por Cecilia Zabala