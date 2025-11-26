Energías renovables: Argentina supera el 51% de generación limpia por primera vez

Por primera vez la generación a traves de energias renovables supero la mitad de lo producido y consumido en Argentina

Más de la mitad de la electricidad generada y consumida en el país durante octubre provino de fuentes de energías renovables . El fenómeno, inédito e histórico, coincide con una drástica reducción de los subsidios en el Mercado Eléctrico Mayorista y un leve repunte de la demanda industrial , configurando un escenario inédito de eficiencia y sostenibilidad para la matriz energética nacional .

En un contexto económico donde las tarifas se disparan por la dolarización y la quita de subsidios , como parte de la política del gobierno que busca el equilibrio entre la oferta y la demanda y el superávit fiscal , el sistema energético nacional cruzó un umbral simbólico y técnico de relevancia: el 51,47% de la generación eléctrica total del país tuvo su origen en fuentes limpias .

Debate minero El rol del notariado en el debate ambiental y de la minería en Mendoza

El dato, que se desprende del último informe técnico elaborado por la consultora Regional Investment Consulting SA (Ricsa) , subraya la vigencia de la energía hidráulica , histórica columna vertebral del sistema, y confirma la consolidación de las nuevas renovables como la solar y la eólica .

Para la consultora, lejos de ser un pico estacional aislado, las cifras sugieren una consolidación de la transición energética en el Cono Sur, un proceso que avanza en paralelo al desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta .

Energías Renovables: La anatomía del récord

El desglose de las cifras muestra un notable cambio en la composición de la oferta. La generación de energías renovables en sentido estricto (excluyendo las grandes represas hidroeléctricas) alcanzó los 2.706 gigavatios-hora (GWh). Esta cifra representa un 24,8% del total mensual, marcando un récord histórico para el sector. El crecimiento es notable no solo en términos absolutos, sino en su velocidad: un 13,6% más que en septiembre y un 29,7% por encima de lo registrado en octubre de 2024.

Si a este volumen se le suman los aportes de las grandes centrales hidroeléctricas -como Yacyretá o Salto Grande-, que contribuyeron con otro 26,67%, se obtiene que más de la mitad de los electrones que circularon por el tendido eléctrico nacional fueron generados sin emisiones de carbono.

En contrapartida, la generación térmica, que tradicionalmente ha dominado la matriz argentina mediante la quema de gas y combustibles líquidos, retrocedió al 39,99% del total, evidenciando una caída mensual del 7,2%. La energía nuclear, por su parte, mantuvo su aporte estable en un 8,54%, con un ligero repunte respecto al mes anterior.

image Parque Solar El Quemado en Mendoza. Las energías renovables ya superan el 50% de la generación en Argentina.

Impacto en las cuentas: menos subsidios, mayor eficiencia

La reconfiguración de la matriz de generación tiene un correlato directo en la economía del sector. El informe de Ricsa destaca un dato que será bien recibido en los despachos del Ministerio de Economía: la reducción de la dependencia térmica y la optimización del sistema han permitido una baja sustancial en los subsidios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Tras haber tocado un techo en julio, donde los subsidios cubrían el 51,06% del costo total, en octubre esa cifra descendió al 30,47%. Este es el nivel más bajo en el último cuatrimestre y refleja un sinceramiento progresivo de los costos. El precio monómico promedio -que incluye el transporte de la energía- experimentó un descenso del 8,74% en dólares, ubicándose en 68,56 dólares por megavatio-hora (MWh).

Esta dinámica se explica por dos factores concurrentes: la disminución de los sobrecostos transitorios de despacho y la entrada de energía más barata al sistema. Al reducirse la necesidad de encender las centrales térmicas menos eficientes, el costo medio de abastecimiento disminuye, aliviando tanto la carga fiscal del Estado como la presión sobre las tarifas estacionales.





El pulso de la demanda

Más allá de la oferta, el comportamiento de la demanda ofrece una radiografía de la actividad económica real. El consumo total de electricidad alcanzó los 10.916 GWh, un aumento del 2,4% frente a septiembre. Sin embargo, el análisis sectorial muestra comportamientos divergentes que merecen atención.

El consumo residencial, golpeado por la actualización tarifaria y la estacionalidad (temperaturas moderadas que no exigieron climatización intensiva), cayó un 3% mensual y un 2% interanual. En contraste, el sector industrial mostró signos vitales positivos: representó el 29,02% de la demanda total y registró un incremento del 2% respecto a septiembre y, más importante aún, un 1% interanual.

Este leve repunte fabril, sumado a un incremento del 2% en el sector comercial, podría interpretarse como un indicador adelantado de recuperación productiva, que comienza a demandar más energía para sus procesos.

Un modelo dual

El informe de la consultora destaca que la lectura final del escenario energético argentino es compleja pero prometedora. El país parece haber encontrado una vía de desarrollo dual. Por un lado, la expansión de parques eólicos y solares diversifica la matriz, reduce la huella de carbono y baja los costos de generación a largo plazo. Por el otro, la producción de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta continúa su marcha ascendente, consolidándose como vector de exportación y generación de divisas.