18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
más controles

¿Sabías que parte de la construcción es minería? Mendoza aplica nuevas regulaciones ambientales

La Provincia reencuadró a cementeras, hormigoneras y ladrilleras como plantas de tratamiento mineral y ahora deberán presentar impacto ambiental obligatorio.

Mendoza aplica nuevas regulaciones ambientales a industrias como la del ladrillo y el cemento.&nbsp;

Mendoza aplica nuevas regulaciones ambientales a industrias como la del ladrillo y el cemento. 

 Por Cecilia Zabala

La provincia de Mendoza avanzó en un cambio clave dentro del marco regulatorio minero-ambiental, al establecer nuevos requisitos para la minería no metalifera vinculada a la industria de la construcción.

A través de la Resolución 450, con fecha del 10 de noviembre y publicada este martes en el Boletín Oficial, la Dirección de Minería estableció que las industrias de la construcción —cementeras, hormigoneras, ladrilleras y otras que procesen insumos minerales— deberán ser consideradas como plantas de tratamiento de minerales, lo que implica nuevos requisitos de control y fiscalización.

Lee además
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará
Jimena Latorre abrió un encuentro clave con empresas de Canadá para fortalecer la gestión energética
ENERGÍA Y AMBIENTE

Jimena Latorre abrió un encuentro clave con empresas de Canadá para fortalecer la gestión energética

La medida se apoya en informes técnicos y dictámenes jurídicos que analizaron la normativa vigente y su alcance sobre actividades que, si bien producen bienes manufacturados, utilizan procesos industriales basados en la transformación directa de recursos mineros, como calizas, arcillas y áridos.

Este reencuadre impactará especialmente en empresas de la construcción, que deberán adecuar sus procesos y documentación al esquema ambiental minero, un camino que incluye auditorías, planes de manejo ambiental y controles periódicos.

Un cambio regulatorio con impacto en la construcción

El análisis técnico realizado por el Área Geológica del Ministerio de Energía y Ambiente y señaló que toda planta que procese insumos minerales para obtener productos con valor agregado, sin perder identidad mineral, se encuentra comprendida dentro del régimen minero-ambiental. En este grupo se incluyen las actividades que realizan:

  • Trituración

  • Molienda

  • Lavado

  • Calcinación de minerales

  • Mezcla y clasificación de áridos

En este sentido, las cementeras, hormigoneras y ladrilleras —pilares de la industria de la construcción— encuadran en los artículos 249 del Código de Minería y 171 del Código de Procedimiento Minero de Mendoza (Ley 9.529), donde se definen las plantas de beneficio y tratamiento.

Aunque el producto final sea cemento, ladrillo u hormigón, el dictamen jurídico subraya que el proceso incluye transformación directa de insumos minerales.

Por esto corresponde exigir la misma normativa que rige para proyectos mineros tradicionales.

Qué establece la resolución

La Dirección de Minería dispuso cuatro puntos centrales:

1. Reencuadre normativo

Las industrias mencionadas pasan a ser consideradas plantas de tratamiento de minerales. Esto se aplica a toda actividad que realice procesos como trituración, molienda, calcinación, mezcla o lavado de insumos de origen mineral.

2. Obligación de presentar el Informe de Impacto Ambiental (IIA)

A partir de ahora, estas industrias deberán presentar el IIA ante la Dirección de Minería, en cumplimiento de:

  • Ley Nacional 24.585 (protección ambiental minera)

  • Ley Provincial 5.961 (preservación ambiental)

  • Código de Minería

  • Decreto 820/2006 (requisitos según volumen de procesamiento)

Esto implica una mayor fiscalización ambiental y la integración de estas actividades al sistema minero-administrativo provincial.

3. Criterio obligatorio para todas las áreas técnicas

El organismo instruyó a sus equipos técnicos y administrativos a adoptar este criterio para la evaluación y fiscalización ambiental, asegurando uniformidad y transparencia en los procedimientos.

4. Publicación y registro

La resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial y sumarse al protocolo oficial.

Un paso más en la estrategia de control ambiental

La medida se enmarca en el proceso de actualización normativa que viene impulsando el Gobierno provincial para ordenar la actividad minera y sus cadenas industriales, y fortalecer los sistemas de evaluación ambiental —tal como han adelantado fuentes oficiales en distintas oportunidades—.

Temas
Seguí leyendo

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

En Malargüe, Luis Petri reivindicó el rol histórico de las Fuerzas Armadas y respaldó el perfil minero del departamento

Alfredo Cornejo fortaleció vínculos con fondos y ejecutivos globales para impulsar la minería sostenible

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

La minería que hizo historia: alumnos recrean un siglo de desarrollo en Malargüe

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Jimena Latorre llamó a unificar criterios con las provincias andinas para la explotación de minerales críticos

Con los gobernadores de la "Mesa del cobre", Mendoza será centro del debate sobre minerales críticos

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la provincia de Mendoza en noviembre 2025

La escuela donde ocurrió el abuso sexual está ubicada en Los Corralitos, Guaymallén.
no hay detenidos

Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

La Policía de Mendoza realizó intervenciones en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén
Intervenciones

Megaoperativo de la Policía en Mendoza: detenciones, drogas y armas incautadas en 48 horas

Así quedó el auto en el que viajaban las vícitmas fatales en Guaymallén.
manejaba alcoholizado y en contramano

Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Te Puede Interesar

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual.
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
Este martes, Julieta Makintach fue destituida. 
"Justicia Divina"

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

Por Sitio Andino Policiales
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

Por Florencia Martinez del Rio