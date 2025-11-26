26 de noviembre de 2025
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo. Con tormentas persistentes, se prevé una mejora para el jueves.

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo

Por un lado, las tormentas persistirán durante el resto de la tarde y la noche. Sin embargo, se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas hacia la madrugada de este jueves.

granizo valle de uco
Se registró la caída de granizo en San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco

Se registró la caída de granizo en San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco

Debido a las fuertes precipitaciones y al granizo, las autoridades solicitaron extremar la precaución a los conductores que transiten por la Ruta 50 rumbo a Tunuyán, especialmente en las zonas de Cruz Negra y Zapata.

Zonas de Mendoza afectadas por la tormenta

  • Los Cerrillos
  • Oeste de Gualtallary
  • Dique Río Las Tunas
  • Manzano Histórico
  • El Challao
  • Tupungato
  • Tunuyán
  • Las Heras
  • Ciudad de Mendoza
  • Guaymallén (leves)
  • Anchoris
  • El Carrizal
  • Pampa del Diamante
  • Maipú

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

  • Jueves 27 de noviembre: se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C.
  • Viernes 28 de noviembre: el día comenzará inestable en la madrugada, con unas horas de mejoría posterior. El cielo estará algo nublado, con nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 30°C | Mínima: 18°C.

Qué tener en cuenta a la hora de leer las alertas meteorológicas

Por estas horas, la provincia de Mendoza atraviesa una alerta meteorológica a corto plazo. En este sentido, Cindy Fernández, comunicadora meteorológica y vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dialogó con Aconcagua Radio y afirmó que "Mendoza se encuentra en un alerta naranja", debido a las tormentas que ya comenzaron en el centro y sur de la Provincia.

Estas tormentas están generando ráfagas de viento muy fuertes y caída de granzo, por lo que "se espera que está situación se extienda en gran parte de la noche de este miércoles", dijo Fernández.

alerta-naranja-tormentas-granizo-mendoza
Por estas horas, la provincia de Mendoza atraviesa una alerta meteorológica

Por estas horas, la provincia de Mendoza atraviesa una alerta meteorológica

Tanto los colores amarillos y naranjas que se observan en los mapas, corresponden a alertas meteorológicos. "Son mensajes preventivos que se emiten dos veces al día, alrededor de las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde que indican cuál es la zona donde puede haber una situación de peligro".

La diferencia entre los niveles

  • Alerta amarilla: indica que la situación meteorológica puede generar daños y ser peligrosa, causando una interrupción de las actividades cotidianas.
  • Alerta naranja: además de los daños y la interrupción de actividades, implica un peligro de vida, con potencial de ocasionar lesiones o muertes.
  • Existe también un nivel rojo, el más extremo, que indica una situación con potencial de provocar una emergencia o desastre.

Reporte de novedades por tormentas del día de hoy

Malargüe

  • Incendio: 1

Total: 1

General Alvear

  • Árbol caído: 7
  • Poste caído: 10
  • Rama caída: 2

Total: 19

San Rafael

  • Árbol caído: 7
  • Rama caída: 10

Total: 17

Tupungato

  • Rama caída: 15

Total: 15

Santa Rosa

  • Árbol caído: 10

Total: 10

Junín

  • Árbol caído: 1

Total: 1

La Paz

  • Árbol caído: 1

Total: 01

Capital

  • Rama caída: 5

Total: 5

Luján de Cuyo

  • Árbol caído: 6
  • Rama caída: 2
  • Cable caído: 2

Total: 10

Maipú

  • Poste caído: 1

Total: 1

Las Heras

  • Cable caído: 1

Total: 1

Guaymallén

  • Árbol caído: 1

Total: 1

Godoy Cruz

  • Rama caída: 2
  • Cable caído: 2

Total: 4.

