Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo

El pronóstico anunciado para este miércoles finalmente se cumplió en varias zonas de Mendoza , donde se registró la caída de granizo en San Rafael , Ciudad y el Valle de Uco . En otros sectores de la provincia, en cambio, solo se observaron lluvias leves . Cómo continuará el clima en los próximos días.

Por un lado, las tormentas persistirán durante el resto de la tarde y la noche. Sin embargo, se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas hacia la madrugada de este jueves.

Debido a las fuertes precipitaciones y al granizo , las autoridades solicitaron extremar la precaución a los conductores que transiten por la Ruta 50 rumbo a Tunuyán , especialmente en las zonas de Cruz Negra y Zapata .

Por estas horas, la provincia de Mendoza atraviesa una alerta meteorológica a corto plazo. En este sentido, Cindy Fernández , comunicadora meteorológica y vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dialogó con Aconcagua Radio y afirmó que "Mendoza se encuentra en un alerta naranja" , debido a las tormentas que ya comenzaron en el centro y sur de la Provincia.

Estas tormentas están generando ráfagas de viento muy fuertes y caída de granzo, por lo que "se espera que está situación se extienda en gran parte de la noche de este miércoles", dijo Fernández.

alerta-naranja-tormentas-granizo-mendoza Por estas horas, la provincia de Mendoza atraviesa una alerta meteorológica Foto: Captura SMN

Tanto los colores amarillos y naranjas que se observan en los mapas, corresponden a alertas meteorológicos. "Son mensajes preventivos que se emiten dos veces al día, alrededor de las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde que indican cuál es la zona donde puede haber una situación de peligro".

La diferencia entre los niveles

Alerta amarilla : indica que la situación meteorológica puede generar daños y ser peligrosa , causando una interrupción de las actividades cotidianas.

: indica que la situación meteorológica puede generar , causando una interrupción de las actividades cotidianas. Alerta naranja : además de los daños y la interrupción de actividades, implica un peligro de vida , con potencial de ocasionar lesiones o muertes.

: además de los daños y la interrupción de actividades, , con potencial de ocasionar lesiones o muertes. Existe también un nivel rojo, el más extremo, que indica una situación con potencial de provocar una emergencia o desastre.

Reporte de novedades por tormentas del día de hoy

Malargüe

Incendio: 1

Total: 1

General Alvear

Árbol caído: 7

Poste caído: 10

Rama caída: 2

Total: 19

San Rafael

Árbol caído: 7

Rama caída: 10

Total: 17

Tupungato

Rama caída: 15

Total: 15

Santa Rosa

Árbol caído: 10

Total: 10

Junín

Árbol caído: 1

Total: 1

La Paz

Árbol caído: 1

Total: 01

Capital

Rama caída: 5

Total: 5

Luján de Cuyo

Árbol caído: 6

Rama caída: 2

Cable caído: 2

Total: 10

Maipú

Poste caído: 1

Total: 1

Las Heras

Cable caído: 1

Total: 1

Guaymallén

Árbol caído: 1

Total: 1

Godoy Cruz

Rama caída: 2

Cable caído: 2

Total: 4.