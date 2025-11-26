Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

El pronóstico anunciado para este miércoles finalmente se cumplió en varias zonas de Mendoza, donde se registró la caída de granizo en San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco. En otros sectores de la provincia, en cambio, solo se observaron lluvias leves. Cómo continuará el clima en los próximos días.
Por un lado, las tormentas persistirán durante el resto de la tarde y la noche. Sin embargo, se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas hacia la madrugada de este jueves.
Debido a las fuertes precipitaciones y al granizo, las autoridades solicitaron extremar la precaución a los conductores que transiten por la Ruta 50 rumbo a Tunuyán, especialmente en las zonas de Cruz Negra y Zapata.
Zonas de Mendoza afectadas por la tormenta
Los Cerrillos
Oeste de Gualtallary
Dique Río Las Tunas
Manzano Histórico
El Challao
Tupungato
Tunuyán
Las Heras
Ciudad de Mendoza
Guaymallén (leves)
Anchoris
El Carrizal
Pampa del Diamante
Maipú
Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza
Jueves 27 de noviembre: se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Máxima: 34°C | Mínima: 20°C.
Viernes 28 de noviembre: el día comenzará inestable en la madrugada, con unas horas de mejoría posterior. El cielo estará algo nublado, con nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 30°C | Mínima: 18°C.
Qué tener en cuenta a la hora de leer las alertas meteorológicas
Por estas horas, la provincia de Mendoza atraviesa una alerta meteorológica a corto plazo. En este sentido, Cindy Fernández, comunicadora meteorológica y vocera del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dialogó con Aconcagua Radio y afirmó que "Mendoza se encuentra en un alerta naranja", debido a las tormentas que ya comenzaron en el centro y sur de la Provincia.
Estas tormentas están generando ráfagas de viento muy fuertes y caída de granzo, por lo que "se espera que está situación se extienda en gran parte de la noche de este miércoles", dijo Fernández.
Tanto los colores amarillos y naranjas que se observan en los mapas, corresponden a alertas meteorológicos. "Son mensajes preventivos que se emiten dos veces al día, alrededor de las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde que indican cuál es la zona donde puede haber una situación de peligro".
La diferencia entre los niveles
Alerta amarilla: indica que la situación meteorológica puede generar daños y ser peligrosa, causando una interrupción de las actividades cotidianas.
Alerta naranja: además de los daños y la interrupción de actividades, implica un peligro de vida, con potencial de ocasionar lesiones o muertes.
Existe también un nivel rojo, el más extremo, que indica una situación con potencial de provocar una emergencia o desastre.