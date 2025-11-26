El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes. Foto: Cristian Lozano

Por Celeste Funes







La provincia de Mendoza fue testigo, una vez más, de los estragos provocados por el inclemente viento Zonda. En varias zonas del área metropolitana, el fenómeno ocasionó la caída de árboles y ramas, una de las cuales hirió a una joven en Godoy Cruz. En total, se registraron 129 eventos durante el martes.

El reporte de daños ocasionados por el Zonda en el Gran Mendoza Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil comunicaron que entre las 21 horas del 25/11 y las 07 horas del 26/11 se notificaron 129 siniestros ocurridos por las intensas ráfagas de viento. En este sentido, el departamento de Luján de Cuyo fue uno de los más afectados, con 38 árboles y/ ramas caídas, y 7 postes y/o cables caídos.

En Godoy Cruz, el reporte indica que cayeron 22 árboles y/o ramas, una de las cuales ocasionó un accidente en la ciclovía, a la altura de calle Estrada, detrás del boliche Iskra. De acuerdo con autoridades, una joven que pasaba por allí fue envestida por brazo de gran tamaño, el cual le provocó escoriaciones varias. La transeúnte fue asistida por personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Además, en esta comuna se registró una voladura de techo y 8 postes y/o cables afectados.

arbol caido ciclovia godoy cruz La rama que envistió a una joven de 26 años en la ciclovía de Godoy Cruz. Foto: Gentileza. En el resto de los departamentos del área metropolitana de Mendoza, los daños fueron los siguientes:

Ciudad de Mendoza: Postes y/o cables caídos: 05

Transformador en corto: 01

Árboles/ramas caídas : 06

Total: 12. Maipú: Postes y/o cables caídos: 01.

Árboles/ramas caídas : 05

Total: 06. Las Heras: Postes y/o cables caídos: 06.

Árboles/ramas caídas: 05.

Transformador en corto: 01.

Total: 12. Guaymallén: Postes y/o cables caídos: 05.

Transformador en corto: 02.

Árboles/ramas caídas: 16.

Total: 23. Para este miércoles 26 de noviembre, el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa que el Zonda soplará nuevamente, de forma leve, entre las 14 y las 20 en la precordillera de Malargüe, el Sur y el Valle de Uspallata. Además, se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable, lluvias y tormentas fuertes, algunas con granizo, y vientos moderados a fuertes del sector sur.