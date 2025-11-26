26 de noviembre de 2025
{}
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

El martes por la noche, vecinos de todo el Gran Mendoza se vieron afectados por intensas ráfagas de viento Zonda. Se registran múltiples árboles y ramas caídas.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

La provincia de Mendoza fue testigo, una vez más, de los estragos provocados por el inclemente viento Zonda. En varias zonas del área metropolitana, el fenómeno ocasionó la caída de árboles y ramas, una de las cuales hirió a una joven en Godoy Cruz. En total, se registraron 129 eventos durante el martes.

El reporte de daños ocasionados por el Zonda en el Gran Mendoza

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil comunicaron que entre las 21 horas del 25/11 y las 07 horas del 26/11 se notificaron 129 siniestros ocurridos por las intensas ráfagas de viento. En este sentido, el departamento de Luján de Cuyo fue uno de los más afectados, con 38 árboles y/ ramas caídas, y 7 postes y/o cables caídos.

En Godoy Cruz, el reporte indica que cayeron 22 árboles y/o ramas, una de las cuales ocasionó un accidente en la ciclovía, a la altura de calle Estrada, detrás del boliche Iskra. De acuerdo con autoridades, una joven que pasaba por allí fue envestida por brazo de gran tamaño, el cual le provocó escoriaciones varias. La transeúnte fue asistida por personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Además, en esta comuna se registró una voladura de techo y 8 postes y/o cables afectados.

arbol caido ciclovia godoy cruz
La rama que envistió a una joven de 26 años en la ciclovía de Godoy Cruz.

En el resto de los departamentos del área metropolitana de Mendoza, los daños fueron los siguientes:

Ciudad de Mendoza:

  • Postes y/o cables caídos: 05
  • Transformador en corto: 01
  • Árboles/ramas caídas : 06
  • Total: 12.

Maipú:

  • Postes y/o cables caídos: 01.
  • Árboles/ramas caídas : 05
  • Total: 06.

Las Heras:

  • Postes y/o cables caídos: 06.
  • Árboles/ramas caídas: 05.
  • Transformador en corto: 01.
  • Total: 12.

Guaymallén:

  • Postes y/o cables caídos: 05.
  • Transformador en corto: 02.
  • Árboles/ramas caídas: 16.
  • Total: 23.

Para este miércoles 26 de noviembre, el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa que el Zonda soplará nuevamente, de forma leve, entre las 14 y las 20 en la precordillera de Malargüe, el Sur y el Valle de Uspallata. Además, se espera una jornada muy calurosa, con nubosidad variable, lluvias y tormentas fuertes, algunas con granizo, y vientos moderados a fuertes del sector sur.

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza
El clima

Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza

Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Martín Antolín deberá pagar una fortuna por dar positivo en un control de alcoholemia. 
juicio abreviado

La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio

Por Celeste Funes
La carga de pollo que fue incautada en General Alvear.
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

Por Pablo Segura
Alerta dengue:  con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes. Imagen de archivo
Prevención

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Por Natalia Mantineo