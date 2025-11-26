26 de noviembre de 2025
Cornejo participa de la última reunión del Consejo de Mayo: ¿Qué se definirá en el encuentro?

La reunión en Casa Rosada busca cerrar las iniciativas surgidas del Pacto de Mayo en medio de negociaciones por Presupuesto, reformas y sesiones extraordinarias.

El mandatario participa del encuentro en Buenos Aires.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participará este miércoles de la última reunión del año del Consejo de Mayo, prevista para las 11.30 en Casa Rosada. El encuentro apunta a cerrar la presentación de los proyectos legislativos que derivan del Pacto de Mayo firmado en Tucumán, en un contexto marcado por las negociaciones con el Gobierno nacional por el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva.

El Consejo de Mayo y un encuentro clave antes del 15 de diciembre

La reunión se realiza antes del plazo límite del 15 de diciembre para ingresar al Congreso los proyectos que reflejen los diez compromisos del Pacto de Mayo. Sin embargo, hasta el momento, los consejeros aún no recibieron el borrador de la reforma laboral, el texto más sensible y uno de los que el oficialismo busca tratar en sesiones extraordinarias.

El Poder Ejecutivo demora el envío del documento para evitar filtraciones sobre la llamada “modernización laboral”, redactada por el ministro Federico Sturzenegger.

Nos prometieron enviarla el fin de semana largo. No ocurrió, pero ahora nos dicen entre el martes y el miércoles. Veremos”, comentó una fuente citada por la agencia Noticias Argentinas.

Manuel Adorni debutará como coordinador del Consejo de Mayo.

Manuel Adorni debuta como coordinador del Consejo de Mayo

Esta será la primera reunión sin el ministro Guillermo Francos como coordinador. En su lugar, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá el rol de coordinar la instancia final antes del inicio de las sesiones extraordinarias.

El encuentro además incluirá un seguimiento del funcionamiento interno del Gabinete, un mecanismo que Adorni impulsa para aceitar el diálogo entre ministerios. Se espera que participe junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sin la presencia del Presidente.

El rol de Alfredo Cornejo y el resto de los consejeros

El Consejo de Mayo está integrado por seis representantes: Federico Sturzenegger por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo en nombre de las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo por el Poder Legislativo; el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, por el sector sindical; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Si bien la instancia abarca los 10 puntos del acuerdo político, la reforma laboral concentra las mayores tensiones. De hecho, algunas reuniones técnicas fueron suspendidas luego de que Milei cuestionara la filtración de contenidos preliminares del proyecto. Pese a ello, los equipos continúan ajustando el texto que el Ejecutivo pretende enviar antes del 15 de diciembre.

En su último paso por Buenos Aires, Cornejo anticipó que en el organismo multi sectorial “habrá acuerdos y diferencias: el país necesita reformas para dejar de caer”.

Alfredo Cornejo, Consejo Federal de Inversiones 20-11-25
Alfredo Cornejo ya había anticipado algunos lineamientos de lo que se tratará en la reunión del Consejo de Mayo de hoy.

En su análisis comparativo, subrayó que Argentina perdió terreno frente a países vecinos. “Chile, que en los años 80 tenía un PBI per cápita inferior al nuestro, hoy nos supera. Es un dato duro”, señaló.

Para el mandatario, este retroceso se explica por “malas administraciones acumuladas en 42 años de democracia”, y cuestionó al kirchnerismo por su diagnóstico: “Gobernaron 16 de los últimos 22 años. Tienen una responsabilidad mayor”.

Cornejo aseguró que el país se encuentra ante un momento clave: “Tenemos que desarrollar Argentina en democracia. No puede ser que sigamos repitiendo recetas que ya fracasaron”.

