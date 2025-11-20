Cornejo cuestionó la "falsa dicotomía" Estado-mercado y pidió un acuerdo político amplio para crecer

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a marcar posición en el debate nacional sobre el rumbo económico e institucional del país. Durante su presentación en el cierre del programa federal Gestión para el Desarrollo del CFI, sostuvo que Argentina debe abandonar la “falsa dicotomía” entre más Estado o más mercado y avanzar hacia un modelo que combine un Estado inteligente y un sector privado más grande .

Según indicó, “no nos desarrollamos con menos Estado ni con más Estado, sino con uno inteligente y con más empresas que inviertan y generen empleo” .

Cornejo afirmó que el país necesita encarar reformas fiscales, laborales e impositivas , y recordó que el Consejo de Mayo —espacio donde participa como representante de las provincias— presentará el 14 de diciembre un documento con propuestas. “Habrá acuerdos y diferencias. El país necesita reformas para dejar de caer” , dijo.

En su análisis comparativo, subrayó que Argentina perdió terreno frente a países vecinos . “ Chile, que en los años 80 tenía un PBI per cápita inferior al nuestro, hoy nos supera . Es un dato duro”, señaló.

Para el mandatario, este retroceso se explica por “malas administraciones acumuladas en 42 años de democracia”, y cuestionó al kirchnerismo por su diagnóstico: “Gobernaron 16 de los últimos 22 años. Tienen una responsabilidad mayor”.

Cornejo aseguró que el país se encuentra ante un momento clave: “Tenemos que desarrollar Argentina en democracia. No puede ser que sigamos repitiendo recetas que ya fracasaron”.

Acuerdos políticos y Presupuesto nacional

De cara al escenario nacional, Cornejo celebró que el Gobierno busque avanzar con un Presupuesto 2026 consensuado. Consideró que ese paso sería “una señal reputacional importante para el proceso que viene” y remarcó que Argentina necesita un acuerdo político amplio para despegar.

“Es una gran oportunidad para ponerse de acuerdo. Necesitamos financiar al Estado de forma ordenada y promover inversión, trabajo y exportaciones”, sostuvo.

El Gobernador también mencionó que los mandatarios provinciales plantean inquietudes sobre obra pública, aunque aclaró que en Mendoza la inversión propia se sostiene. “Nosotros estamos haciendo obra pública todo el tiempo”, afirmó.

Por último, Cornejo destacó que por primera vez en 42 años Mendoza cuenta con un Presupuesto sancionado de manera anticipada(en noviembre) y casi por unanimidad. “No ocurría desde el retorno de la democracia”, resaltó.

Subrayó que tal situación refuerza la previsibilidad institucional de la provincia: “Eso demuestra que Mendoza funciona bien”.

También celebró la aprobación de la ley que penaliza a los padres en casos de bullying, a la que calificó como “una herramienta necesaria para intervenir en situaciones que afectan gravemente a niños y adolescentes”.