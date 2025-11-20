20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Reunión del CFI

Cornejo cuestionó la "falsa dicotomía" Estado-mercado y pidió un acuerdo político amplio para crecer

El Gobernador reclamó un acuerdo político amplio, defendió las reformas en debate y destacó la necesidad de previsibilidad institucional en Argentina y en Mendoza.

Alfredo Cornejo, Consejo Federal de Inversiones 20-11-25
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Política

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a marcar posición en el debate nacional sobre el rumbo económico e institucional del país. Durante su presentación en el cierre del programa federal Gestión para el Desarrollo del CFI, sostuvo que Argentina debe abandonar la “falsa dicotomía” entre más Estado o más mercado y avanzar hacia un modelo que combine un Estado inteligente y un sector privado más grande.

Según indicó, “no nos desarrollamos con menos Estado ni con más Estado, sino con uno inteligente y con más empresas que inviertan y generen empleo”.

Lee además
Cornejo, el primero en ser recibido por el diplomático norteamericano.
Encuentro diplomático

Mendoza en el radar de Estados Unidos: qué expuso Cornejo ante el embajador norteamericano
Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires.
Agenda

Alfredo Cornejo compartió un panel con Axel Kicillof y Rogelio Frigerio en Buenos Aires
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1991529799425184112&partner=&hide_thread=false

Alfredo Cornejo y la necesidad de reformas estructurales para crecer

Cornejo afirmó que el país necesita encarar reformas fiscales, laborales e impositivas, y recordó que el Consejo de Mayo —espacio donde participa como representante de las provincias— presentará el 14 de diciembre un documento con propuestas. “Habrá acuerdos y diferencias. El país necesita reformas para dejar de caer”, dijo.

En su análisis comparativo, subrayó que Argentina perdió terreno frente a países vecinos. “Chile, que en los años 80 tenía un PBI per cápita inferior al nuestro, hoy nos supera. Es un dato duro”, señaló.

Para el mandatario, este retroceso se explica por “malas administraciones acumuladas en 42 años de democracia”, y cuestionó al kirchnerismo por su diagnóstico: “Gobernaron 16 de los últimos 22 años. Tienen una responsabilidad mayor”.

Cornejo aseguró que el país se encuentra ante un momento clave: “Tenemos que desarrollar Argentina en democracia. No puede ser que sigamos repitiendo recetas que ya fracasaron”.

Alfredo Cornejo, Axel Kicillof, Rogeliio Frigerio, Carlos Sadir, Claudio Poggi CFI 20-11-25
Alfredo Cornejo participó de una nueva reunión del CFI junto a otros mandatarios.

Alfredo Cornejo participó de una nueva reunión del CFI junto a otros mandatarios.

Acuerdos políticos y Presupuesto nacional

De cara al escenario nacional, Cornejo celebró que el Gobierno busque avanzar con un Presupuesto 2026 consensuado. Consideró que ese paso sería “una señal reputacional importante para el proceso que viene” y remarcó que Argentina necesita un acuerdo político amplio para despegar.

“Es una gran oportunidad para ponerse de acuerdo. Necesitamos financiar al Estado de forma ordenada y promover inversión, trabajo y exportaciones”, sostuvo.

El Gobernador también mencionó que los mandatarios provinciales plantean inquietudes sobre obra pública, aunque aclaró que en Mendoza la inversión propia se sostiene. “Nosotros estamos haciendo obra pública todo el tiempo”, afirmó.

Cornejo celebró la sanción del Presupuesto y la ley antibullying en Mendoza

Por último, Cornejo destacó que por primera vez en 42 años Mendoza cuenta con un Presupuesto sancionado de manera anticipada(en noviembre) y casi por unanimidad. “No ocurría desde el retorno de la democracia”, resaltó.

Subrayó que tal situación refuerza la previsibilidad institucional de la provincia: “Eso demuestra que Mendoza funciona bien”.

También celebró la aprobación de la ley que penaliza a los padres en casos de bullying, a la que calificó como “una herramienta necesaria para intervenir en situaciones que afectan gravemente a niños y adolescentes”.

Temas
Seguí leyendo

Cornejo apuntó contra la AFA: qué dijo sobre el descenso de Godoy Cruz

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026: "Diez años ordenando las cuentas"

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

Acuerdo entre cornejistas y petristas: Andrés Lombardi seguirá al frente de la UCR

Alfredo Cornejo fortaleció vínculos con fondos y ejecutivos globales para impulsar la minería sostenible

LO QUE SE LEE AHORA
Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre

Te Puede Interesar

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Tiempo en Mendoza

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo

Por Luis Calizaya
Cornejo, el primero en ser recibido por el diplomático norteamericano.
Encuentro diplomático

Mendoza en el radar de Estados Unidos: qué expuso Cornejo ante el embajador norteamericano

Por Sitio Andino Política
El violento hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad
Buscan identificarlos

Video: un grupo de rugbiers golpeó brutalmente a un joven a la salida de un boliche en Mendoza

Por Carla Canizzaro