conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

La policía de Chile confirmó la identidad de las víctimas fatales del accidente vial, siendo estas un reconocido odontologo de Maipú y su pareja.

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú.&nbsp;

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 

 Por Pablo Segura

La policía de Chile confirmó las identidades de los dos mendocinos que fallecieron trágicamente en la mañana de este martes al protagonizar un terrible accidente vial en Los Andes, Chile, hecho en el cual también falleció un ciudadano brasilero (radicado en Chile) y otros dos menores de edad resultaron heridos y permanecen internados.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Victor Venturín (65) y su pareja, Elsa Mónica Torres (64).

El hombre es un reconocido odontólogo de Maipú y su deceso causó una enorme conmoción entre sus colegas. En tanto que el diputado nacional Adolfo Bermejo también mostró su tristeza por el siniestro y le envió condolencias a la familia.

Según trascendidos, los dos menores internados serían familiares de la pareja fallecida. En ese sentido, personal de Carabineros explicó a este diario que los niños "se encuentran hospitalizados con lesiones de carácter grave bajo observación de la evolución de su estado de salud".

Venturín y Torres viajaban en un Fiat Cronos patente AF895WS desde Chile hacia Mendoza. Las víctimas habían ingresado al vecino país días atrás y, se cree, regresaban a la provincia este martes, aunque en la autopista Los Andes, a la altura de San Felipe, protagonizaron el trágico accidente vial.

Se cree que el choque frontal se originó por la niebla que invadía a toda la ruta y provocaba una importante dificultad en la visibilidad.

Lo cierto es que cerca de las 6.30, el vehículos de los mendocinos -en el que viajaban también los dos menores- chocó de frente con una SUV con patente chilena, que estaba al mando de un hombre nacido en Brasil pero radicado en Chile.

Como consecuencia del choque, los tres mayores fallecieron en el acto y los dos menores resultaron heridos, siendo trasladados a los hospitales San Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes.

