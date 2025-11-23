23 de noviembre de 2025
Ocurrió en la Ruta 142

Manejaba con más de 2 gramos de alcohol en Lavalle y chocó a un ciclista

Un ciclista resultó herido tras ser atropellado en Lavalle por un conductor con un elevado nivel de alcohol en sangre. El hombre fue hospitalizado.

Accidente en Lavalle: El ciclista de 50 años fue asistido en el Hospital Central.

Accidente en Lavalle: El ciclista de 50 años fue asistido en el Hospital Central.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Un ciclista resultó herido durante la madrugada tras ser embestido por un automovilista en Lavalle, sobre la Ruta Nacional 142. El conductor del vehículo, un Volkswagen Gol Tren, tenía alcoholemia positiva, según confirmaron fuentes policiales. En lo que va del domingo, este es el segundo accidente en ese departamento entre un ciclista y un rodado mayor.

Siniestro en Lavalle: un conductor ebrio atropelló a un ciclista

El hecho ocurrió alrededor de las 00:25, cuando un llamado al 911 alertó sobre un accidente vial en la Ruta Nacional 142, a unos 300 metros del ingreso al barrio La Esperanza. Al llegar, el personal policial encontró a un ciclista lesionado, identificado como M. O., de 50 años.

De acuerdo con los primeros datos, el hombre circulaba de norte a sur cuando fue impactado por un Volkswagen Gol Tren, conducido por M. B., de 34 años. Minutos después arribó una ambulancia del SEC, cuyo profesional diagnosticó politraumatismos varios por accidente vial, por lo que la víctima fue trasladada al Hospital Central.

Mientras se realizaban las actuaciones, agentes de Tránsito sometieron al conductor al test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2.14 G/L, más del cuádruple del máximo permitido. Debido a esto, el hombre fue trasladado a la Comisaría 63°.

En el lugar trabajó personal de Científica, mientras que la causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle, que continúa con las investigaciones para determinar la mecánica del hecho.

Por Celeste Funes