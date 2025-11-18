18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Mariano Luque fue condenado

Se cumplen 14 años de la desaparición de Soledad Olivera: un caso que conmocionó a Mendoza

La joven de 31 años desapareció en Lavalle el 18 de noviembre de 2011. Su cuerpo nunca fue hallado y Mariano Luque fue condenado años más tarde por su muerte.

La joven de 31 años desapareció en Lavalle el 18 de noviembre de 2011

La joven de 31 años desapareció en Lavalle el 18 de noviembre de 2011

 Por Carla Canizzaro

Este martes 18 de noviembre se cumplen 14 años de la desaparición de Soledad Olivera, la joven de 31 años que fue vista por última vez al salir de su casa rumbo a una finca cercana donde trabajaba, en Lavalle. Su cuerpo nunca fue hallado. En 2017, Mariano Luque fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato, tras un juicio de alto impacto mediático.

Soledad Olivera y doloroso testimonio de sus hermanas

Olivera, madre de tres hijos, vivía junto a sus hermanas en la localidad de Tres de Mayo, en Lavalle, donde mantenía una relación con Luque. Según la investigación, el hombre intercambió con la víctima más de 100 mensajes, en los cuales se evidenciaban amenazas y situaciones de violencia.

Encuentro de Mujeres, protesta, rosario, soledad olivera - 265651
Este martes 18 de noviembre se cumplen 14 años de la desaparición de Soledad Olivera

Este martes 18 de noviembre se cumplen 14 años de la desaparición de Soledad Olivera

Los testimonios de las hermanas de Soledad fueron determinantes para la decisión de la Segunda Cámara del Crimen. Declararon que la joven salió de su casa "con lo puesto", que esperaban su regreso y que jamás abandonaría a sus hijos. Sin embargo, nunca más se supo de ella tras su encuentro con Luque.

Las hermanas también señalaron que los mensajes enviados por Mariano contenían explícitas agresiones hacia Soledad y que la joven desapareció sin dejar rastro después de ir a buscarlo.

Mariano Luque: acusado del crimen de Soledad Olivera y Johana Chacón

Cuando se conoció el caso de Johana Chacón, en septiembre de 2012, se supo que ella vivía con Luque (quien entonces era pareja de Beatriz Chacón, hermana de Johana) en la finca Curallanca, también en Tres de Mayo. Esto permitió visibilizar que Olivera había desaparecido misteriosamente tras dirigirse a ver al mismo hombre.

Juicio Soledad Olivera, sentencia, imputado absuelto, Mariano Luque
Luque fue juzgado por la desaparición de Soledad

Luque fue juzgado por la desaparición de Soledad

Años después, Luque fue juzgado por la desaparición de Soledad, pero inicialmente fue absuelto por falta de pruebas contundentes. Los magistrados concluyeron que no había elementos suficientes para establecer su culpabilidad en la desaparición forzada de la joven.

Cambio de carátula y un juicio mediático

Desde la querella, el abogado Fernando Peñaloza solicitó cambiar la carátula a homicidio simple, pero el pedido fue rechazado por la insuficiencia de indicios que permitieran sancionar al acusado.

Tras conocerse el fallo, se vivieron momentos de tensión en el Poder Judicial: familiares de Soledad y diversas organizaciones sociales (entre ellas, mujeres de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo) se manifestaron en contra de la decisión.

Juicio Soledad Olivera, sentencia, imputado absuelto, familiares - 208585
Tras conocerse el fallo, se vivieron momentos de tensión en el Poder Judicial

Tras conocerse el fallo, se vivieron momentos de tensión en el Poder Judicial

La querella y la fiscalía apelaron, y finalmente la Corte anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio.

La condena a Mariano Luque

En esa nueva instancia, Luque fue condenado a 12 años por la desaparición y muerte de Soledad Olivera. Más tarde, en 2018, fue juzgado por la desaparición y muerte de Johana Chacón, recibiendo una pena de 22 años, que sumada a la anterior implica un total de 32 años de prisión.

Tras ratificaciones, excavaciones y nuevas declaraciones, los arqueólogos confirmaron que los restos hallados en la finca donde vivía Johana eran humanos.

4 años sin Johana Chacon
Hasta hoy, los cuerpos de Soledad Olivera y Johana Chacón no han sido encontrados

Hasta hoy, los cuerpos de Soledad Olivera y Johana Chacón no han sido encontrados

"No tenía ningún motivo para hacerle nada. Tenía una buena relación con ella", dijo Luque, antes de escuchar la sentencia de los jueces Eduardo Martearena, Laura Guajardo y Diego Lusverti.

Hasta hoy, los cuerpos de Soledad Olivera y Johana Chacón no han sido encontrados. Sus familias y quienes acompañan su lucha siguen esperando que algún día Luque diga la verdad.

Temas
