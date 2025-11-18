18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
se abstuvo de declarar

El médico mendocino que fue detenido en la causa por coimas en la Andis

La justicia federal ordenó detener en la Provincia de Mendoza a un médico urólogo investigado por las coimas en la Andis.

Pablo Atchabahian está sumamente complicado en la causa que investiga coimas en la Andis.

Por Sitio Andino Policiales

En un nuevo giro del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el urólogo y empresario mendocino Pablo Atchabahian fue detenido en nuestra provincia y está procesado en la mega causa que investiga un entramado de corrupción.

Atchabahian, de 59 años, permanece con prisión domiciliaria en un barrio privado de nuestra provincia, tras su detención ordenada por el juez federal Sebastián Casanello.

El profesional acusado presentó a sus abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, y al ser notificado de la acusación en su contra decidió abstenerse de declarar.

El médico urólogo mendocino que fue detenido en la causa por coimas en la Andis

La investigación de la justicia federal se centra en una red que, según la fiscalía, habría favorecido droguerías y laboratorios con contratos convenientes gracias a su cercanía con la ANDIS.

Atchabahian tendría un papel "clave" en ese ardid. Es qe no solo habría tenido un vínculo con Daniel Garbellini, funcionario del organismo, sino que también ocupó cargos en la ANDIS durante la gestión de 2018-2019, lo que le habría permitido incidir en las compras de medicamentos con sobreprecios a cambio de retornos ilegales.

En las últimas horas, los abogados defensores argumentaron que el arresto domiciliario debe cesar porque el médico nunca fue citado formalmente antes de la detención. Los letrados sostienen que su cliente tiene arraigo, familia en Mendoza y una profesión estable, por lo que no representa un riesgo de fuga ni para la investigación.

Para la justicia, sin embargo, la figura de Atchabahian es fundamental: la fiscalía lo señala como uno de los hilos que conectan la ANDIS con un esquema de coimas más amplio.

Es precisamente esa acusación la que encendió las alertas sobre un posible núcleo de corrupción dentro de la agencia, apuntando a sobornos sistemáticos para direccionar compras de medicamentos.

La causa que tiene al médico mendocino detenido se está tramitando en la justicia federal y salpica a varios sectores del gobierno, por lo que las actuaciones son seguidas de cerca por el Ejecutivo nacional.

