La trama oculta de la corrupción en la ANDIS: apuntan contra un socio de Fred Machado

La investigación sobre presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un entramado complejo en la gestión y desvío de fondos públicos , donde la Justicia detectó un mecanismo paralelo que operaba por fuera de los controles formales. En este contexto, el fiscal federal Franco Picardi focalizó la pesquisa en Sergio Daniel Mastropietro , empresario vinculado a la aviación privada y socio del financista Fred Machado , actualmente acusado por narcotráfico en Estados Unidos.

Según el dictamen fiscal, Mastropietro habría tenido un rol central en el movimiento y posible legitimación de activos obtenidos por el grupo encabezado por Miguel Ángel Calvete , señalado como operador paraestatal con contactos dentro de la ANDIS y vínculos con su extitular, Diego Spagnuolo . La investigación sostiene que el empresario habría intervenido en tareas de administración de sumas millonarias provenientes del desvío de fondos asignados por el Estado.

La evidencia más relevante surgió a partir de documentación relativa a Baires Fly S.A. , una firma de aviación privada asociada a Mastropietro. De acuerdo con la investigación, el 10 de septiembre de 2025 , Calvete envió al empresario cinco archivos con transferencias bancarias millonarias dirigidas a la cuenta de esa compañía. Las capturas de pantalla difundidas por la periodista Camila Dolabjian mostraron movimientos que sumaban cientos de millones de pesos , provenientes de droguerías señaladas como beneficiarias de adjudicaciones de la ANDIS. Entre ellas figuraban Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L. , con operaciones por $34.560.000 y $60.500.000 , respectivamente.

Luego de recibir dichos movimientos, Mastropietro envió a esas mismas droguerías facturas emitidas por Baires Fly por montos idénticos, bajo el concepto de “ compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. Para la fiscalía, esa descripción resultaría compatible con un mecanismo utilizado para disimular el origen y destino del dinero , configurando un patrón vinculado a posibles maniobras de lavado de activos .

La trama que conecta a Río Negro, Baires Fly y el círculo de confianza

El expediente también incorporó información sobre contactos directos entre Mastropietro y Diego Spagnuolo durante 2025. La pesquisa detectó dos visitas del exfuncionario al domicilio privado del empresario en Altos de Campo Grande, coincidencia que se dio casi en simultáneo con ingresos al lugar de Calvete y de Guadalupe Ariana Muñoz, identificada como administradora de los fondos en efectivo dentro de la estructura investigada.

La causa además incluyó referencias a vínculos con la provincia de Río Negro. El dueño de Baires Fly, Luis Grande, fue piloto de la gobernación rionegrina; de esa provincia también provienen la diputada Lorena Villaverde, señalada con lazos con Machado, y el propio financista. Para la fiscalía, estos elementos reforzarían el esquema societario que habría facilitado el circuito financiero bajo sospecha.

Diego Spagnuolo, ANDIS Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Otro punto destacado de la investigación es la creación de MEGASTATICA S.A.S. en 2018 por parte de Mastropietro y Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede de la firma coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., empresa ligada a Calvete, lo que sugiere un posible entramado societario orientado a dar cobertura a los movimientos económicos.

La fiscalía trazó el origen de los fondos hasta las maniobras detectadas en la compra de medicamentos e insumos de alto costo mediante licitaciones con sobreprecios, en las que un grupo reducido de droguerías concentró adjudicaciones por más de $30.000 millones. Ese flujo de dinero, según la investigación, habría sido derivado a estructuras privadas como la que integraba Mastropietro, donde se buscaba otorgarle apariencia de legalidad.

La causa continúa en etapa de análisis documental, con nuevas medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal para identificar el alcance completo del circuito de desvío de fondos y las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Fuente: NA.