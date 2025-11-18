18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
"Justicia Divina"

Caso Diego Maradona: la jueza Julieta Makintach fue destituida por decisión unánime

La magistrada que provocó la nulidad del debate público por la muerte de Diego Maradona fue destituida este martes por el Jurado de Enjuiciamiento.

Por Sitio Andino Policiales

El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires resolvió, por unanimidad, la destitución de la jueza Julieta Makintach. La exmagistrada estaba acusada de graves irregularidades que incluyen su participación en un documental que desencadenó la nulidad del debate oral y público por la trágica muerte de Diego Maradona.

El documental que le costó el puesto: Makintach fue apartada por el caso Maradona

La sentencia fue dada a conocer este martes a las 10:40 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicado en la ciudad de La Plata, lugar donde se desarrollaron las seis audiencias de debate del jury. Los 11 integrantes del Jurado votaron en consonancia, sin objeciones, en contra de la permanencia de la magistrada en su puesto. Además de la destitución, se le prohibió a Makintach volver a ocupar cualquier cargo judicial en el futuro.

El proceso se inició a raíz de las acusaciones de la fiscalía y el Colegio de Abogados de San Isidro, quienes señalaron que la jueza “utilizó recursos del Estado” para impulsar un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia, según publica Infobae. Esta acción se vinculó directamente con su protagonismo en el polémico documental titulado “Justicia Divina”, que se filmó mientras se desarrollaba el debate oral por el fallecimiento del astro del fútbol.

image
Ver&oacute;nica Ojeda, Dieguito Fernando Maradona y Mario Baudry.

Verónica Ojeda, Dieguito Fernando Maradona y Mario Baudry.

Verónica Ojeda, junto a su hijo Dieguito Fernando Maradona y su pareja, el abogado Mario Baudry –quien también representa a la familia en la causa principal–, asistieron por primera vez a la audiencia. Los tres escucharon la resolución en la primera fila del Anexo del Senado bonaerense.

Luego de la lectura, el abogado Mario Baudry se refirió a la destitución de la jueza, considerándola “correcto” y sentenciando que “hasta hoy no tiene conciencia de lo que hizo”. El letrado concluyó su valoración con una fuerte frase: “La Justicia se puso los pantalones largos”.

Por su parte, el hijo menor de Diego Maradona, Dieguito Fernando, quien asistió junto a sus familiares, manifestó su deseo de “justicia por su padre” tras conocerse el resultado de la destitución de la jueza Julieta Makintach.

Temas
