La Legislatura de Mendoza, el escenario donde el peronismo volvió a exhibir sus fisuras.

El peronismo volvió a mostrar sus fisuras durante el debate del proyecto de Presupuesto 2026 en la Legislatura de Mendoza , donde votaron divididos. Los legisladores del sector vinculado al kirchnerismo criticaron a sus pares por aportar votos a favor de la inciativa del oficialismo .

La "ley de leyes" con la que gobernará Alfredo Cornejo el próximo ejercicio fue aprobada casi por unanimidad, con apoyo opositor en ámbas Cámaras, tanto de parte del Partido Justicialista (PJ) como de la Unión Mendocina, no solo a la norma en general, sino también con respaldo a los pedidos del Ejecutivo de endeudamiento para obras y roll over de la deuda.

La mayoría del PJ acompañó el proyecto tras conseguir hacerle algunas modificaciones luego de negociar con el oficialismo . Incluso esto fue celebrado por el mandatario y lo describió como "un gesto de grandeza de la oposición". Es decir que, mientras gran parte del peronismo defendió la postura de darle al Ejecutivo herramientas para gobernar y no dejar a la provincia sin Presupuesto, el ala kirchnerista habló de la necesidad de un replanteo del rol opositor.

Desde las bancas camporistas opinaron que su espacio “se alineó sin condiciones” con el cornejismo, al considerar que los cambios incorporados al proyecto fueron insuficientes para darle el voto. Así, la discusión volvió a exponer las tensiones que atraviesa al peronismo mendocino.

legislatura, recinto, camara de senadores Foto: Yemel Fil

El peronismo votó dividido

En Diputados, donde el proyecto fue sancionado con 45 votos afirmativos, Valentina Morán, cercana al kirchnerismo y a Anabel Fernández Sagasti, fue la única que se opuso. "Solita mi alma fui la única diputada que votó en contra", señaló en redes sociales. "Las opiniones hay que bancarlas con el voto. No soy una caprichosa. Mascota de Cornejo no pienso ser ni ahora voy a ser nunca", afirmó.

Valentina Morán on Instagram: "Se votó presupuesto en la Legislatura y solita mi alma fui la única diputada que votó en contra. Acá desarrollo un poco el por qué."

En tanto, en el Senado la norma se aprobó con 35 votos afirmativos y 3 negativos. Dugar Chappel, del Partido Verde, y los kirchneristas Félix González y Helio Perviú votaron en contra.

El que tomó las riendas de las críticas fue González, tanto en el recinto durante el debate como a través de las redes sociales. No solo calificó la sesión como “una pantomima” sino que apuntó contra la presentación del Presupuesto por parte del oficialismo: "Vienen cuatro ministros, dicen cuatro cosas, dejan un PowerPoint y se van”.

"Es una oportunidad que perdimos la oposición. Tenemos que retomar un diálogo sincero. Institucionalmente es malo lo que estás pasando y pone en discusión el tema de si la bicameralidad es efectiva. No cuestiono a los dirigentes de mi partido", dijo el senador en el recinto.

González, mediante X, agregó: "No podemos seguir aprobando a libro cerrado lo que quiere el Ejecutivo. En Diputados no hubo debate serio. El 53% no es unanimidad: también tienen que escucharse las minorías y las disidencias".

Sobre el presupuesto 2026

Hoy lo dije con claridad: el tratamiento del Presupuesto 2026 es una pantomima. La Legislatura no está funcionando y así es imposible resolver los problemas reales de las mendocinas y los mendocinos.



Hoy lo dije con claridad: el tratamiento del Presupuesto 2026 es una pantomima. La Legislatura no está funcionando y así es imposible resolver los problemas reales de las mendocinas y los mendocinos. — Félix González (@FGonzalezMza) November 18, 2025

Los fundamentos del sector mayoritario del peronismo en la Legislatura

Por su parte, Adriana Cano, una de las peronistas que votó a favor del proyecto de Cornejo, fundamentó la decisión de gran parte del peronismo, no sin críticas a la letra y los números del Presupuesto, al que definió como "malo" y muestra de "un modelo de achicamiento", lo que hizo que no acompañaran algunos artículos de la iniciativa.

"Hay subestimación de ingresos, supuestos optimistas sin explicación y partidas que no responden a las urgencias reales. Aún así, dejar a Mendoza sin presupuesto, es de una irresponsabilidad total, además de activar la reconducción de un presupuesto viejo, que solo da más poder discrecional a Cornejo, sin ningún límite político", explicó la senadora.

"Somos responsables de gobernar los destinos de 7 departamentos. Con la dignidad de mirar a cada vecino a la cara, y con el compromiso de mejorarles la vida, acompañamos en general. Mendoza necesita orden, pero también coraje político para crecer. Y este presupuesto, no lo tiene", agregó.

Félix González, Adriana Cano, senado mendoza Adriana Cano y Félix González. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

La Legislatura de Mendoza también aprobó las leyes fiscales de Avalúo e Impositiva. Pero en esos casos, fue sin el apoyo del peronismo, aunque sí con el respaldo de otros bloques opositores, como La unión Mendocina y otros monobloques afines.

El Presupuesto provincial 2026

Las variables proyectadas para el próximo año son las establecidas en el proyecto del Presupuesto nacional: crecimiento real del PBI de 5%; variación interanual del IPC a diciembre de 2026 del 10,1%; y tipo de cambio nominal al cierre del ejercicio 2026, de 1.423 ARS/USD.

Prevé una inversión pública que alcanzará el 14,5% de los gastos totales, contemplando los Fondos del Resarcimiento para la Promoción Industrial para 32 obras a ejecutar entre 2025 y 2028, con $1.006.832 millones distribuidos en: agua y saneamiento (10,81%), viales (35,96%), energía (7,91%), Irrigación (15,27%) y transporte (30,05%).

El Gobierno logró los dos tercios de los votos necesarios para refinanciar $350.000 millones de la deuda provincial, a través de un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año. El pedido oficial comprende un canje de pasivos cuyo objetivo es mejorar el perfil de vencimientos y liberar recursos.

A su vez, el Gobierno consiguió un nuevo financiamiento por $240 mil millones para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía, en sus etapas 3 y 4, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana. Asimismo, a pedido de la oposición, se sumó una inversión de $73 mil millones para infraestructura educativa, concretamente para reparación de escuelas, ampliación y construcción de instituciones nuevas.