21 de noviembre de 2025
{}
están internadas

Tres mujeres sufrieron heridas tras un vuelco en General Alvear

Tres mujeres protagonizaron un grave accidente vial en la Ruta 190 de General Alvear y están internadas.

Así quedo el auto en el que se movilizaban las víctimas del accidente vial.&nbsp;

Así quedo el auto en el que se movilizaban las víctimas del accidente vial. 

 Por Pablo Segura

Tres mujeres resultaron heridas tras un grave accidente vial ocurrido en la mañana de este viernes en General Alvear, en tanto que las víctimas permanecen internadas en el hospital Enfermeros Argentinos, desde donde informaron que las pacientes presentan lesiones de gravedad.

El siniestro ocurrió a las 8 de este viernes en Ruta 190, a unos 20 kilómetros de Punta del Agua, en General Alvear, cuando las víctimas circulaban a bordo de un VW Gol.

tiempo

General Alvear

Por causas que se intentan esclarecer, el rodado volcó y las tres ocupantes del rodado sufrieron heridas en distintas partes del cuerpo. Ahora los peritos intentan determinar qué fue lo que originó el vuelco.

Tres mujeres heridas en un terrible accidente vial en General Alvear

Según las pericias, las víctimas circulaban en un VW Gol que viajaba por Ruta 190 hacia el oeste, cuando a unos 20 kilómetros del cruce con 143, la conductora perdió el dominio del auto, derrapó y volcó.

El coche quedó volcado sobre su lateral izquierdo y las tres ocupantes debieron ser rescatadas del habitáculo.

Tras esto, todas fueron derivadas al Centro de Salud del Destacamento Punta de Agua, donde recibieron las primeras curaciones. Luego se dispuso el traslado al Hospital Enfermeros Argentinos, donde quedaron internadas

En el centro asistencial indicaron que una de las mujeres, de 32 años, presentaba politraumatismos en el cráneo sin pérdida de conocimiento, como así también fracturas. Debido a la complejidad del cuadro, fue derivada al Hospital Schestakow para atención especializada.

Su amiga de 38 años ingresó con un traumatismo de cráneo, con una herida cortante que requirió sutura. A esta mujer se le realizaron estudios complementarios y quedó internada en observación.

En tanto que, a la tercera víctima, de 24 años, se le realizó una radiografía por presentar traumatismos en el hombro. Actualmente permanece internada en observación.

