El hombre recibió un tiro en el pecho y su estado de salud es muy grave.

Un hombre de 40 años fue asesinado de un tiro en un barrio del oeste de Godoy Cruz y por estas horas la policía busca a los agresores, quienes serían oriundos de la zona y tendrían un problema de vieja data con la víctima, según lo que declararon, en primera instancia, familiares y amigos .

El homicidio ocurrió en horas de la madrugada de este viernes en el barrio Los Cerros, cerca del cruce de las calles San Carlos y Coronado, en Godoy Cruz.

La víctima, identificada como Juan Carlos Infante (40), recibió un disparo en el sector izquierdo del pecho con orificio de salida por la espalda, por lo que quedó gravemente herido. Horas después, falleció en el hospital.

La pareja del hombre aportó el nombre de quien sería el responsable del hecho. Ese individuo es intensamente buscado por los investigadores.

El lugar donde ocurrió el hecho, en el oeste de Godoy Cruz.

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de la 1 y los vecinos de la zona fueron quienes asistieron al hombre, para luego trasladarlo en un auto particular al hospital Central.

Desde ese centro asistencial indicaron que Infante presentaba una herida de arma de fuego en el pecho y tras recolectar pruebas de relevancia, se supo que quien lo habría atacado es un viejo enemigo de la víctima.

Además, allegados al damnificado indicaron que durante todo este jueves se habían originado algunos enfrentamientos entre víctima y victimario, siendo este último, la respuesta de otro ataque, aunque esta vez con un desenlace fatal.

En el lugar de la tentativa de homicidio trabajaron efectivos de Investigaciones y ahora el crimen es investigado por la fiscal Claudia Ríos. Hasta el momento no hay detenidos.