Inclusión y salud mental

Godoy Cruz invita a un foro para pensar cómo humanizar la educación y acompañar a cada estudiante

La actividad en Godoy Cruz incluye ponencias, herramientas prácticas y abordajes interdisciplinarios, con inscripción gratuita y entrega de certificados.

Godoy Cruz invita a un foro para pensar cómo humanizar la educación y acompañar a cada estudiante.

Godoy Cruz invita a un foro para pensar cómo humanizar la educación y acompañar a cada estudiante.

Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz vuelve a apostar por la formación y el acompañamiento de sus comunidades educativas con la realización del 2º Foro Educativo e Inclusivo. En esta oportunidad, será bajo el lema: “Humanizar la Educación: Desafíos para la Salud Mental en los Espacios Educativos”.

Entonces, el encuentro se llevará a cabo el jueves 27, de 8 a 17:30, en Espacio Arizu (Belgrano 1322). De manera tal que, convocará a docentes, profesionales y equipos institucionales interesados en fortalecer prácticas de cuidado y bienestar en las aulas.

Un espacio para pensar el rol del educador

Asimismo, la jornada propone una reflexión profunda sobre el rol del educador como promotor de entornos saludables e inclusivos. Por lo que, se pondrá en valor el autocuidado docente y la construcción de vínculos que favorezcan el bienestar emocional de toda la comunidad escolar.

Por otra parte, se destacará el papel central de la escuela en la detección temprana de dificultades del desarrollo. Como así también, en la promoción de estrategias que garanticen el derecho a una educación integral y de calidad.

Miradas interdisciplinarias para una educación más humana

Cabe destacar que, el Foro abordará diversas temáticas como los trastornos del neurodesarrollo, la educación desde la empatía y la gestión de la ansiedad. También, se trabajará sobre la autonomía en entornos digitales, los primeros auxilios psicológicos y el trabajo en red con el ámbito de la salud.

Por lo tanto, el objetivo es ofrecer herramientas concretas que permitan acompañar a cada estudiante. Por lo que, se desarrollará desde una mirada inclusiva, sensible y centrada en la salud mental.

¿Cómo puedo participar en Godoy Cruz?

Es importante resaltar que, la participación será gratuita, y al finalizar la jornada se entregarán certificados. Por lo que, las personas interesadas en participar podrán realizar la preinscripción a través del siguiente enlace

Luego, la confirmación de la vacante se enviará por correo electrónico.

Además, un dato interesante es que el predio contará con food trucks, ofreciendo un espacio cómodo y distendido para quienes asistan.

Cronograma de ponencias en Godoy Cruz

  • 8.00 horas – Acreditación
  • 8:30 a 11.00 horas – El rol del educador como promotor de la salud mental — Marcelo Pablo
  • 11.00 a 12.00 horas – Trastornos del neurodesarrollo: cómo abordarlos — Nancy Caballero
  • 12:15 a 13.00 horas – Infancias, emociones y salud mental — Viviana De la Rosa, Gisel Correas y Rocío Casado
  • 14.00 a 14:45 horas – Autonomía progresiva y entornos digitales — Mariela Videla
  • 14:45 a 15:30 horas – Primeros auxilios psicológicos — Paula Grima
  • 15:30 a 16:30 horas – Discapacidad e inclusión: educar desde la empatía — Mariela Cunningham y Claudia Olguín
  • 16:30 a 17:15 horas – Cómo gestionar la ansiedad desde el rol del educador — Marcia Zano, Valentina Aliaga Ceballos, Agustina Mirabella y María Pía Antonuccio Lunello
  • 17:15 a 17:30 horas – Cierre.
