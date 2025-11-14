14 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Música en vivo

Godoy Cruz abre su sala de arte con una velada de cuerdas y talento mendocino

El concierto será el domingo 16 en el Centro Cristoforo Colombo de Godoy Cruz. Violonchelos, violines y viola protagonizarán una noche de música clásica y contemporánea.

Música entre las cuerdas en Godoy Cruz.

Música entre las cuerdas en Godoy Cruz.

Los instrumentos de cuerda serán protagonistas en Godoy Cruz

El próximo domingo 16 de noviembre, a las 20.00 horas, vibrantes sonidos y una cálida interpretación se encuentran en el Centro Cristoforo Colombo, para encantar a la audiencia.

Lee además
El accidente ocurrió en la intersección de Urquiza y San Martín Sur
Investigación

Grave accidente vial entre un colectivo y un camión de bomberos en Godoy Cruz
El hecho ocurrió en calle Adolfo Calle, entre Marconi y San Martín de Godoy Cruz
Operativo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Mientras tanto, en una misma noche se presentan el trio de violonchelos Nova Cello Ensamble; y Riccio Música, una agrupación de cuatro músicas mendocinas. De igual modo, las entradas ya están disponibles y tienen un valor de $10.000.

image

Las protagonistas de “Música entre las cuerdas” en Godoy Cruz

  • Nova Cello Ensamble: En primer lugar, Natacha Sánchez, Cecilia Santos y Adriana Figueroa integran este proyecto, siendo esta última quien hace los arreglos y obras originales.

De esta forma, ya sea en bodegas, museos, bibliotecas, iglesias y distintas salas culturales, la versatilidad y talento de esta agrupación le permite ofrecer un cancionero variado para distintas ocasiones.

Si bien es una agrupación de formación reciente, sus integrantes son músicos profesionales que han actuado en diferentes formaciones de nuestra provincia.

  • Riccio Música: Violoncello, una viola y dos violines suenan en este ensamble formado por Cecilia Santos, Karen Céspedes, Daniela Espinosa y María de los Ángeles Biritos.

Su propuesta musical conquista a un público amplio. Por este motivo interpretan, desde música clásica, sonidos contemporáneos y clásicos del cine animado.

Temas
Seguí leyendo

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Confirmado: Godoy Cruz se jugará la permanencia ante Riestra en el Gambarte

Godoy Cruz encendió las brasas con el Torneo del Asado 2025

Godoy Cruz sumó un nuevo pulmón verde con ciclovía, iluminación LED y accesibilidad

Godoy Cruz impulsa una charla abierta para prevenir la diabetes y promover el bienestar

Godoy Cruz: lo detuvieron por golpear duramente a su pareja

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Jugate por una niñez feliz": Godoy Cruz prepara una Navidad con juguetes hechos a mano

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Defensa Luis Petri visitará Malargüe.
El domingo

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Las Más Leídas

Aseguró haber sido hostigada por una exnovia de Lucas Giménez
Denunció hostigamiento

Nuevo giro en el caso de Julieta Silva: denunció amenazas y pidió medidas de protección

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza
El clima

Alerta naranja por tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 14 de noviembre en Mendoza

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus.
inseguridad

Nuevo robo en un local de motos del centro: la reacción de Mercedes Rus

Javier Milei anunció que enviará al Congreso una Ley de Periglaciares ideada por Alfredo Cornejo
Minería

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

El acusado era investigado en varias causas por robo de motos en el Gran Mendoza. 
complicado

Cayó en Las Heras un hombre vinculado a una banda dedicada al robo de motos

Te Puede Interesar

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

Por Natalia Mantineo
Cornejo agradeció a Diego Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales.
Visita de ministros nacionales

Cornejo le agradeció a Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro de Defensa Luis Petri visitará Malargüe.
El domingo

Confirman que Luis Petri llega a Malargüe para el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Por Claudio Altamirano