Godoy Cruz abre su sala de arte con una velada de cuerdas y talento mendocino

La sala de arte de Godoy Cruz abre sus puertas a una velada de primer nivel de música , con el concierto de Nova Cello Ensamble . También actuará el cuarteto de cuerdas Riccio Música como grupo invitado.

El próximo domingo 16 de noviembre, a las 20.00 horas, vibrantes sonidos y una cálida interpretación se encuentran en el Centro Cristoforo Colombo , para encantar a la audiencia.

Mientras tanto, en una misma noche se presentan el trio de violonchelos Nova Cello Ensamble; y Riccio Música, una agrupación de cuatro músicas mendocinas. De igual modo, las entradas ya están disponibles y tienen un valor de $10.000.

El público podrá adquirirlas ingresando a https://bit.ly/MúsicaCuerdasCristoforo o en la puerta de la sala (A. Tomba 246) antes de la función.

image

Las protagonistas de “Música entre las cuerdas” en Godoy Cruz

Nova Cello Ensamble: En primer lugar, Natacha Sánchez, Cecilia Santos y Adriana Figueroa integran este proyecto, siendo esta última quien hace los arreglos y obras originales.

De esta forma, ya sea en bodegas, museos, bibliotecas, iglesias y distintas salas culturales, la versatilidad y talento de esta agrupación le permite ofrecer un cancionero variado para distintas ocasiones.

Si bien es una agrupación de formación reciente, sus integrantes son músicos profesionales que han actuado en diferentes formaciones de nuestra provincia.

Riccio Música: Violoncello, una viola y dos violines suenan en este ensamble formado por Cecilia Santos, Karen Céspedes, Daniela Espinosa y María de los Ángeles Biritos.

Su propuesta musical conquista a un público amplio. Por este motivo interpretan, desde música clásica, sonidos contemporáneos y clásicos del cine animado.