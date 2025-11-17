17 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Tránsito restringido en una transitada calle de Godoy Cruz por reparación de la losa

Según la información oficial, el corte de tránsito será de media calzada. Arrancará este lunes 17 de noviembre y se extenderá por dos semanas.

Tránsito restringido en una calle transitada de Godoy Cruz por reparación de losa. Imagen ilustrativa

Tránsito restringido en una calle transitada de Godoy Cruz por reparación de losa. Imagen ilustrativa

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que, a partir de este lunes 17 de noviembre, se ha iniciado un corte de tránsito en media calzada en la intersección de las calles Carola Lorenzini y O’Higgins. Se recomienda a conductores y vecinas y vecinos optar por vías alternativas

La medida, que se extenderá por un período de dos semanas, hasta el 1 de diciembre, se debe a trabajos de reparación de una losa de hormigón en el pavimento.

Lee además
Música entre las cuerdas en Godoy Cruz.
Música en vivo

Godoy Cruz abre su sala de arte con una velada de cuerdas y talento mendocino
El accidente ocurrió en la intersección de Urquiza y San Martín Sur
Investigación

Grave accidente vial entre un colectivo y un camión de bomberos en Godoy Cruz
obras de mantenimiento godsoy cruz
Tránsito restringido en Godoy Cruz: la calzada permanecerá cortada a lo largo de dos semanas. Imagen ilustrativa

Tránsito restringido en Godoy Cruz: la calzada permanecerá cortada a lo largo de dos semanas. Imagen ilustrativa

Detalles del corte y duración

La intervención vial se desarrollará específicamente sobre la calzada sur del cruce, buscando garantizar una mejora durable en la superficie.

  • Ubicación: intersección de Carola Lorenzini y O’Higgins.

  • Sector Afectado: media calzada sur.

  • Inicio: lunes 17 de noviembre.

  • Finalización Estimada: lunes 1 de diciembre.

Durante este período, la circulación vehicular se verá parcialmente interrumpida y reducida, lo que inevitablemente generará demoras en el tránsito.

corte parcial godoy cruz

Recomendaciones para Conductores

Ante esta situación, el municipio ha emitido una serie de recomendaciones para los ciudadanos que circulan habitualmente por la zona:

  • Se recomienda enfáticamente a conductores, ciclistas y motociclistas optar por vías alternativas de circulación.

  • Quienes deban transitar por el sector deben prever demoras en sus recorridos habituales.

  • Se solicita circular con máxima precaución y respetar rigurosamente la señalización dispuesta en el lugar, con el objetivo de evitar congestiones y asegurar la seguridad de los equipos viales y de todos los usuarios de la vía.

La colaboración de vecinas y vecinos es crucial para facilitar el desarrollo de la obra y minimizar el impacto en el tránsito diario.

Temas
Seguí leyendo

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Confirmado: Godoy Cruz se jugará la permanencia ante Riestra en el Gambarte

Godoy Cruz encendió las brasas con el Torneo del Asado 2025

Godoy Cruz sumó un nuevo pulmón verde con ciclovía, iluminación LED y accesibilidad

Godoy Cruz impulsa una charla abierta para prevenir la diabetes y promover el bienestar

Godoy Cruz: lo detuvieron por golpear duramente a su pareja

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
La Ciudad vivió una exitosa edición de la Peatonal del Vino.
de lujo

La Peatonal del Vino 2025 volvió con fuerza: más de 110 mil personas vivieron su segunda noche

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Te Puede Interesar

Autismo en las aulas: así abordan la neurodivergencia las universidades de Mendoza. Imagen generada con IA
Educación Superior

Autismo en las aulas: así abordan la neurodivergencia las universidades de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Se cumplen 6 años del primer caso de coronavirus en el mundo: la historia del paciente cero
Efemérides

Se cumplen 6 años del primer caso de coronavirus en el mundo: la historia del paciente cero

Por Sitio Andino Sociedad
Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año.
fiestas departamentales

Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año

Por Sitio Andino Sociedad