Tránsito restringido en una transitada calle de Godoy Cruz por reparación de la losa

Imagen ilustrativa

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que, a partir de este lunes 17 de noviembre, se ha iniciado un corte de tránsito en media calzada en la intersección de las calles Carola Lorenzini y O’Higgins. Se recomienda a conductores y vecinas y vecinos optar por vías alternativas

La medida, que se extenderá por un período de dos semanas , hasta el 1 de diciembre, se debe a trabajos de reparación de una losa de hormigón en el pavimento.

La intervención vial se desarrollará específicamente sobre la calzada sur del cruce, buscando garantizar una mejora durable en la superficie.

Imagen ilustrativa

Durante este período, la circulación vehicular se verá parcialmente interrumpida y reducida , lo que inevitablemente generará demoras en el tránsito.

Recomendaciones para Conductores

Ante esta situación, el municipio ha emitido una serie de recomendaciones para los ciudadanos que circulan habitualmente por la zona:

Se recomienda enfáticamente a conductores, ciclistas y motociclistas optar por vías alternativas de circulación.

Quienes deban transitar por el sector deben prever demoras en sus recorridos habituales.

Se solicita circular con máxima precaución y respetar rigurosamente la señalización dispuesta en el lugar, con el objetivo de evitar congestiones y asegurar la seguridad de los equipos viales y de todos los usuarios de la vía.

La colaboración de vecinas y vecinos es crucial para facilitar el desarrollo de la obra y minimizar el impacto en el tránsito diario.