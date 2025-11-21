Godoy Cruz renovó el primer tramo de calle Rawson y avanza con nuevas etapas en diciembre

Renovación del primer tramo de pavimentación en calle Rawson de Godoy Cruz.

Godoy Cruz concluyó la renovación del primer tramo de calle Rawson , entre Cervantes y Julio A. Roca. Así, se pavimentaron 700 metros lineales, para lo cual se utilizaron 560 toneladas de concreto asfáltico, equivalentes a 5.600 m² de superficie intervenida.

Cabe destacar que, Rawson es una arteria estratégica para la circulación interna del departamento. Pero también, es clave para la conectividad con Maipú y Luján de Cuyo, por donde transitan miles de vehículos todos los días.

Por lo tanto, los trabajos fueron realizados por una cuadrilla especializada de 10 operarios , que contó con maquinaria clave para este tipo de obras. Es que, se utilizó: terminadora asfáltica, rodillo neumático, aplanadora, regador de asfalto y una minicargadora de apoyo.

En tanto, en el mes de diciembre, la obra avanzará con intervenciones planificadas en tres frentes:

1. Rotonda de Rawson y Roca

Será la primera tarea del mes. Debido al alto tránsito de la zona, el Municipio informará previamente las modificaciones necesarias para ordenar la circulación.

2. Rawson entre Roca y Barcala

En esta etapa se intervendrán 265 metros lineales, continuando con la renovación integral de la arteria.

3. Rawson entre Cabo San Juan y Terrada

Finalmente, se ejecutarán 450 metros adicionales, completando la intervención total prevista.

Demarcación vial para mayor seguridad

En simultáneo con la pavimentación, se realiza la nueva demarcación vial. La misma, incluye sendas peatonales, cordones y esquinas.

De hecho, con estas intervenciones, la vía quedará terminada de manera integral. De manera tal que, beneficiará a conductores, peatones, usuarios del transporte público y vecinos que circulan a diario por la zona.