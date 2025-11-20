Las otras dos estrellas que podría sumar Independiente Rivadavia por su título de Copa Argentina

El Club sportivo Independiente Rivadavia hizo historia el 5 de noviembre , cuando conquistó la Copa Argentina , primer título oficial de su historia y primera clasificación a la Copa Libertadores . Pero lo que hasta hoy era un logro inmenso, desde este jueves pasó a tener un valor todavía mayor: La Lepra podría sumar dos estrellas más .

Esto ocurrió luego de la decisión de la AFA de reconfigurar el mapa de títulos oficiales del fútbol argentino, que ahora pasó de seis a nueve campeonatos en disputa durante 2025 , a partir del reconocimiento a Rosario Central como Campeón de Liga por haber liderado la tabla anual .

Con este escenario, el Azul queda habilitado para competir por dos trofeos adicionales , ambos incorporados en la nueva estructura.

Uno de los flamantes torneos creados por la AFA es la Recopa de Campeones , detallada en el Boletín Especial N° 6795.

Independiente Rivadavia podría sumar dos estrellas más por su título de Copa Argentina.

Será un triangular que disputarán:

Independiente Rivadavia , como campeón de la Copa Argentina.

Vélez , campeón de la Supercopa Argentina.

Estudiantes de La Plata, que toma la plaza de la Supercopa Internacional al haber sido su subcampeón.

Es decir, la Lepra ya está clasificada para competir por este nuevo título oficial, que se jugaría en 2026 y tendrá formato acotado pero categoría de estrella.

Independiente Rivadavia - Copa Argentina 2025 La Lepra va por otras dos estrellas. Foto: Copa Argentina (Vía X)

La Supercopa Argentina: otra posibilidad para Independiente Rivadavia

El otro trofeo al que accedió la Lepra es la Supercopa Argentina, que enfrentará al campeón del Trofeo de Campeones contra el ganador de la Copa Argentina.

Como el equipo del Parque ganó ese título, está automáticamente clasificado. De momento, la AFA mantiene el formato tradicional, por lo que La Lepra ya tiene asegurada la final.

Este título podría cambiar en el futuro por el nuevo Campeón del Año, pero por ahora Independiente jugará la final de la Supercopa Argentina, con otra estrella posible.

El mapa de los nueve títulos de AFA en juego para 2025

La reestructuración impulsada por la Liga Profesional dejó este esquema de campeonatos: