20 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Las otras dos estrellas que podría sumar Independiente Rivadavia por su título de Copa Argentina

La Lepra, campeón de la Copa Argentina y clasificado a la Libertadores por primera vez, quedó en condiciones de pelear dos nuevas coronas tras la reestructuración definida por AFA.

El Azul podría sumar otros dos títulos

datos

Con este escenario, el Azul queda habilitado para competir por dos trofeos adicionales, ambos incorporados en la nueva estructura.

6 de noviembre, lepra campeon, caravana, campeonato 2025, copa argentina
Independiente Rivadavia podría sumar dos estrellas más por su título de Copa Argentina.

La Recopa de Campeones: la Lepra ya está adentro

Uno de los flamantes torneos creados por la AFA es la Recopa de Campeones, detallada en el Boletín Especial N° 6795.

Será un triangular que disputarán:

  • Independiente Rivadavia, como campeón de la Copa Argentina.

  • Vélez, campeón de la Supercopa Argentina.

  • Estudiantes de La Plata, que toma la plaza de la Supercopa Internacional al haber sido su subcampeón.

Es decir, la Lepra ya está clasificada para competir por este nuevo título oficial, que se jugaría en 2026 y tendrá formato acotado pero categoría de estrella.

Independiente Rivadavia - Copa Argentina 2025
La Lepra va por otras dos estrellas.

La Supercopa Argentina: otra posibilidad para Independiente Rivadavia

El otro trofeo al que accedió la Lepra es la Supercopa Argentina, que enfrentará al campeón del Trofeo de Campeones contra el ganador de la Copa Argentina.

Como el equipo del Parque ganó ese título, está automáticamente clasificado. De momento, la AFA mantiene el formato tradicional, por lo que La Lepra ya tiene asegurada la final.

Este título podría cambiar en el futuro por el nuevo Campeón del Año, pero por ahora Independiente jugará la final de la Supercopa Argentina, con otra estrella posible.

El mapa de los nueve títulos de AFA en juego para 2025

La reestructuración impulsada por la Liga Profesional dejó este esquema de campeonatos:

  • Apertura: lo disputaron los 30 equipos divididos en dos zonas de 15, con playoff desde octavos de final entre los ocho mejores de cada grupo. Platense fue el campeón del Apertura.

  • Clausura: Se juega con el mismo formato del Apertura. Aún está en curso, con su etapa definitoria por comenzar.

  • Trofeo de Campeones: lo juegan Platense (campeón del Apertura) y el campeón del Clausura. La final será el 20 de diciembre en San Nicolás. El ganador de este partido clasificará a la Supercopa Internacional, donde enfrentará a Rosario Central.

  • Campeón de Liga (nuevo): título otorgado de manera sorpresiva por la LPF. Lo ganó Rosario Central por haber sido 1° en la tabla anual 2025 (suma del Apertura y Clausura en fase regular).

  • Campeón del Año (nuevo): se jugará en mayo y será un triangular entre:

    • Platense (Apertura)

    • El campeón del Clausura

    • Rosario Central (1° en la tabla anual / Campeón de Liga)

  • Recopa de Campeones (nuevo): será otro triangular, entre:

    • Independiente Rivadavia (Copa Argentina)

    • Vélez (Supercopa Argentina)

    • Estudiantes de La Plata (subcampeón de la Supercopa Internacional, porque Vélez ocupa la otra plaza)

  • Copa Argentina: participan equipos de todas las categorías. El campeón vigente es Independiente Rivadavia.

  • Supercopa Argentina: la juegan el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia). A futuro podría ser reemplazada por el título de Campeón del Año, aunque no está definido.

  • Supercopa Internacional: nació en 2022 con formato pensado para jugarse afuera, pero su última edición se hizo en Avellaneda (Vélez vs Estudiantes). En 2026 la disputarán Rosario Central (por ser Campeón de Liga) y el ganador del Trofeo de Campeones.

Por Sitio Andino Deportes