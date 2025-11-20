20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Políticas de infancia

Godoy Cruz reunió a más de 140 chicos en un Foro de Derechos por la Convención del Niño

Destacó la importancia de escuchar, valorar y respetar las voces de los niños, en línea con la Convención adoptada por Argentina.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Godoy Cruz, en la mañana de este jueves, organizó un Foro de Derechos, que reunió a más de 140 niños. Fue, en el marco de la 36° conmemoración de la Convención de los Derechos del Niño.

En esta ocasión el encuentro se realizó en la Estación de los Derechos, ubicada en el Parque Benegas. Allí, los chicos participaron de una jornada que combinó juego, escucha y reflexión.

Lee además
Copas y Bodegones en Godoy Cruz.
Imperdible circuito gastronómico

Menú a $9.000 en Godoy Cruz: fechas, bodegones participantes y qué platos se pueden elegir
Grave accidente vial en una esquina de Godoy Cruz. 
un motociclista quedó internado

Terrible accidente vial dejó a un herido grave en Godoy Cruz
image

El encuentro fue organizado por el Municipio junto a las instituciones que integran el Sistema Local de Protección de Derechos. Cabe destacar que, durante la jornada se llevaron a cabo talleres que abordaron temas claves para la vida de cada niño.

Asimismo, hubo siete espacios de trabajo, donde en cada uno se trató un derecho esencial. Por lo que se abordó: identidad, familia, educación, salud, expresión, recreación y emociones.

A su vez, se realizaron dinámicas que se destacaron por ser breves, lúdicas y claras. Así, a través de cada una de ellas, cada grupo pudo expresar lo que sentía y pensaba.

image

El arte en Godoy Cruz presente con el elenco Marabunta

También hubo arte, con la presentación de la obra “De la mano de Belgrano”, del elenco Marabunta. De manera tal que, dio ritmo y color al Foro. Es que, fue un momento que unió disfrute, palabra y comunidad.

Es importante resaltar que, la jornada buscó abrir espacios reales de diálogo. Como así también, promover que las voces de las infancias sean escuchadas, respetadas y valoradas. Todo en el marco de una Convención que Argentina adoptó como ley y que Mendoza incorporó a su sistema de protección.

image

Un compromiso que crece en Godoy Cruz

El Foro dejó un mensaje firme y es que Godoy Cruz prioriza a las infancias y promueve su participación. De hecho, el Municipio sostiene políticas que garantizan sus derechos. Es que, cada niño merece crecer con cuidado, respeto y libertad.

image

De qué se trata la convención sobre los Derechos del Niño en Godoy Cruz

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y tiene 54 artículos que explican cada uno de los derechos del niño.

Desde ese entonces, la Convención entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, lo cual fue ratificado por el Congreso de la Nación Argentina el día 27 de septiembre de 1990 mediante la ley 23.849 y la Asamblea Constituyente la incorporó al artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994.

La Ley 26061 de Protección integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, establece la aplicación obligatoria de la Convención en el territorio de la Nación Argentina.

La Legislatura de Mendoza, en diciembre de 2018, sancionó la Ley 9139 Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad, que se adecúa a los tratados internacionales y a la Ley 26061.

Temas
Seguí leyendo

Llega a Godoy Cruz el Mendoza Sax Fest: tres noches de saxofón, electrónica y jam sessions gratuitas

Tránsito restringido en una transitada calle de Godoy Cruz por reparación de la losa

Godoy Cruz abre su sala de arte con una velada de cuerdas y talento mendocino

Grave accidente vial entre un colectivo y un camión de bomberos en Godoy Cruz

Persecución en Mendoza: la Policía detuvo a tres hombres que robaron una rueda en Godoy Cruz

Espectacular persecución que empezó en Maipú terminó con un choque en Godoy Cruz

Confirmado: Godoy Cruz se jugará la permanencia ante Riestra en el Gambarte

Godoy Cruz encendió las brasas con el Torneo del Asado 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Vías de comunicación terrestre vector de crecimiento. video
Desarrollo Regional

El Valle de Uco respalda la integración económica del Sur Mendocino

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre

Te Puede Interesar

Comercio: los empresaros ya definieron cómo atenderán este fin de semana largo.
Viernes 21 y lunes 24

Así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

Por Celeste Funes
Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite.
Preocupante

Covid en Mendoza: casos controlados, pero con el stock de vacunas muy al límite

Por Natalia Mantineo
Cuál es el estado de salud de los galgos que participaron de carreras clandestinas
Maltrato animal

Video: cuál es el estado de salud de los galgos rescatados de carreras clandestinas en Mendoza

Por Carla Canizzaro