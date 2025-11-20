Godoy Cruz reunió a más de 140 chicos en un Foro de Derechos por la Convención del Niño

Godoy Cruz , en la mañana de este jueves, organizó un Foro de Derechos, que reunió a más de 140 niños. Fue, en el marco de la 36° conmemoración de la Convención de los Derechos del Niño .

En esta ocasión el encuentro se realizó en la Estación de los Derechos , ubicada en el Parque Benegas. Allí, los chicos participaron de una jornada que combinó juego, escucha y reflexión.

El encuentro fue organizado por el Municipio junto a las instituciones que integran el Sistema Local de Protección de Derechos. Cabe destacar que, durante la jornada se llevaron a cabo talleres que abordaron temas claves para la vida de cada niño.

Asimismo, hubo siete espacios de trabajo, donde en cada uno se trató un derecho esencial. Por lo que se abordó: identidad, familia, educación, salud, expresión, recreación y emociones.

A su vez, se realizaron dinámicas que se destacaron por ser breves, lúdicas y claras. Así, a través de cada una de ellas, cada grupo pudo expresar lo que sentía y pensaba.

image

El arte en Godoy Cruz presente con el elenco Marabunta

También hubo arte, con la presentación de la obra “De la mano de Belgrano”, del elenco Marabunta. De manera tal que, dio ritmo y color al Foro. Es que, fue un momento que unió disfrute, palabra y comunidad.

Es importante resaltar que, la jornada buscó abrir espacios reales de diálogo. Como así también, promover que las voces de las infancias sean escuchadas, respetadas y valoradas. Todo en el marco de una Convención que Argentina adoptó como ley y que Mendoza incorporó a su sistema de protección.

image

Un compromiso que crece en Godoy Cruz

El Foro dejó un mensaje firme y es que Godoy Cruz prioriza a las infancias y promueve su participación. De hecho, el Municipio sostiene políticas que garantizan sus derechos. Es que, cada niño merece crecer con cuidado, respeto y libertad.

image

De qué se trata la convención sobre los Derechos del Niño en Godoy Cruz

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y tiene 54 artículos que explican cada uno de los derechos del niño.

Desde ese entonces, la Convención entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, lo cual fue ratificado por el Congreso de la Nación Argentina el día 27 de septiembre de 1990 mediante la ley 23.849 y la Asamblea Constituyente la incorporó al artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina en agosto de 1994.

La Ley 26061 de Protección integral de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, establece la aplicación obligatoria de la Convención en el territorio de la Nación Argentina.

La Legislatura de Mendoza, en diciembre de 2018, sancionó la Ley 9139 Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad, que se adecúa a los tratados internacionales y a la Ley 26061.