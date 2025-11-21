Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Dos personas quedaron internadas tras protagonizar un vuelco este viernes en la Ruta Nacional 40 , en las inmediaciones de Arroyo Hondo , departamento de San Carlos.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 , cuando un vehículo Renault que circulaba en sentido norte–sur perdió el dominio mientras remolcaba una casilla rodante y terminó volcando sobre la calzada.

Según informaron desde la Comisaría 18ª , los ocupantes —un hombre de 72 años (conductor) y una mujer de 73 (acompañante)— sufrieron heridas de gravedad.

La acompañante presentó traumatismo encéfalo craneano moderado-grave y fractura de brazo derecho , mientras que el conductor resultó con politraumatismos graves y fractura de clavícula izquierda .

Ambos fueron asistidos por dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladados de urgencia al hospital Scaravelli, donde quedaron internados.

Por directivas de la ayudante fiscal Valencia Morro, se dispuso la intervención de Policía Científica, además del secuestro del vehículo y la casilla rodante para avanzar en las pericias que permitan establecer las causas del siniestro.