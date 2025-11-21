Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Dos personas quedaron internadas tras protagonizar un vuelco este viernes en la Ruta Nacional 40, en las inmediaciones de Arroyo Hondo, departamento de San Carlos.
Dos personas quedaron internadas tras protagonizar un vuelco este viernes en la Ruta Nacional 40, en las inmediaciones de Arroyo Hondo, departamento de San Carlos.
El hecho ocurrió alrededor de las 13, cuando un vehículo Renault que circulaba en sentido norte–sur perdió el dominio mientras remolcaba una casilla rodante y terminó volcando sobre la calzada.
Según informaron desde la Comisaría 18ª, los ocupantes —un hombre de 72 años (conductor) y una mujer de 73 (acompañante)— sufrieron heridas de gravedad.
La acompañante presentó traumatismo encéfalo craneano moderado-grave y fractura de brazo derecho, mientras que el conductor resultó con politraumatismos graves y fractura de clavícula izquierda.
Ambos fueron asistidos por dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladados de urgencia al hospital Scaravelli, donde quedaron internados.
Por directivas de la ayudante fiscal Valencia Morro, se dispuso la intervención de Policía Científica, además del secuestro del vehículo y la casilla rodante para avanzar en las pericias que permitan establecer las causas del siniestro.