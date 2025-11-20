Galgos rescatados de carreras clandestinas en Mendoza: cuál es el estado de salud y cómo avanza la causa

Cuál es el estado de salud de los galgos que participaron de carreras clandestinas

Tras un amplio operativo realizado en Las Heras , donde la Policía de Mendoza desbarató una organización dedicada a realizar carreras ilegales de galgos , los animales quedaron bajo resguardo judicial para garantizar su seguridad y bienestar. Ahora deberán atravesar un proceso de recuperación mientras permanecen distribuidos en hogares de tránsito administrados por la Asociación PEMPA .

La investigación continúa, ya que diez personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia, dado que las carreras clandestinas de perros están prohibidas en Argentina por la Ley 27.330 . El representante de PEMPA, Jerónimo Allende , confirmó a este medio que entre los detenidos se encuentra el principal organizador . El hombre fue imputado por varios delitos en concurso real .

Tenía pedido de captura Detienen en pleno centro a sospechoso del robo a un conocido café de Mendoza

Viernes 21 y lunes 24 Así abrirá el comercio en Mendoza este fin de semana largo

"A los diez se les ha imputado la violación de la Ley Nacional de Prohibición de Carreras de Perros , y al organizador también por la tenencia ilegítima de armas , porque encontraron una en el lugar. Además, se violó la Ley de Fauna , ya que había un ave que también fue rescatada", señaló Allende.

La Policía de Mendoza desbarató una organización dedicada a realizar carreras ilegales de galgos

Los galgos deberán afrontar un proceso de recuperación física y emocional . Fueron trasladados a distintos veterinarios para evaluaciones clínicas. "Estamos trabajando con veterinarios particulares dependiendo de la zona donde estén los tránsitos. Todos han tenido su primer control y en una semana hay que repetirlos , pero también estamos a la espera del informe del cuerpo médico forense ".

galgos rescatados, mendoza Fueron trasladados a distintos veterinarios para evaluaciones clínicas

Los animales muestran signos evidentes de explotación derivados de su participación en carreras clandestinas."Su musculatura es anormal por la combinación del entrenamiento extremo y, seguramente, de anabólicos. Era muy impactante su estado físico”, detalló Allende.

A pesar del trauma vivido, se comportaron con mansedumbre durante las atenciones médicas, lo cual reflejaría el alto nivel de estrés al que estaban sometidos.

galgos rescatados, mendoza Los animales muestran signos evidentes de explotación derivados de su participación en carreras clandestinas

Allende destacó la importancia de la participación ciudadana: "Es importante tomar conciencia, involucrarse y denunciar. No es en vano hacerlo: hemos logrado fallos históricos con condenas efectivas por maltrato animal".

Explotación y maltrato en las carreras clandestinas

Los especialistas coinciden en que estos animales suelen criarse en condiciones de hacinamiento, destinados exclusivamente a la reproducción y al entrenamiento intensivo.

"Luego vienen las jornadas de entrenamiento y las drogas que les inyectan para mejorar su rendimiento. Si se lesionan, muchas veces son descartados sin tratamiento; es común encontrarlos abandonados y lastimados", explicó a este medio la veterinaria Magdalena Romoli (Mat. 671).

carrera de galgos 1 La investigación continúa, ya que diez personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia

También señaló que los galgos sufren desde lesiones cutáneas hasta fracturas, y que desarrollan miedo al ser humano como consecuencia de estos abusos. "Una vez rescatados, hay que recuperarlos de las lesiones, la desnutrición y el abandono absoluto", agregó.

Avances legales en la protección animal

En diálogo con Aconcagua Radio, la abogada diplomada en Derecho Animal Denis Pizzolatto explicó que la Ley 27.330, complementaria del Código Penal y sancionada en 2016, representa un avance significativo para el derecho animal al elevar las penas.

"Esta ley no solo sanciona a quien realiza la carrera, sino también a quien la organiza, promueve o facilita, incluyendo a quien presta el terreno o distribuye panfletos", afirmó.

Galgos - 268162 El operativo en Las Heras no solo expuso la crueldad detrás de las carreras clandestinas de galgos

Aun con estos avances, la normativa vigente (especialmente el Código Civil) aún no reconoce a los animales como "sujetos de derecho", sino como cosas, aunque diversas leyes los protegen al considerarlos víctimas de delitos.

El operativo en Las Heras no solo expuso la crueldad detrás de las carreras clandestinas de galgos, sino que también puso en evidencia la importancia del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad, las organizaciones proteccionistas y la Justicia.

Mientras los animales comienzan un lento proceso de recuperación, el avance de las causas judiciales y la aplicación de leyes específicas muestran un camino posible hacia una mayor protección y reconocimiento de los derechos animales. La sociedad, por su parte, continúa teniendo un rol clave: denunciar, involucrarse y no naturalizar prácticas que implican explotación y sufrimiento.