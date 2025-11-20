Fernando Burlando solicitó la detención de Julieta Makintach y la ex jueza respondió con una frase polémica

La exmagistrada estaba acusada de graves irregularidades que incluyen su participación en un documental Foto: NA

El abogado Fernando Burlando solicitó la detención de Julieta Makintach , a lo que la ex jueza respondió que "algún día se van a caer las cortinas de humo". La exmagistrada estaba acusada de graves irregularidades que incluyen su participación en un documental que desencadenó la nulidad del debate oral y público por la trágica muerte de Diego Maradona .

Según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se requirió la detención preventiva de la ex magistrada debido a la existencia de "conductas inequívocas de perturbación de testigos" , "actos directos de manipulación" , "tentativa de manipulación del relato testimonial" y "comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves".

El representante legal de Dalma y Gianinna Maradona pidió, de manera subsidiaria, la prohibición absoluta de salida del país , la entrega del pasaporte y la restricción de acercamiento o contacto (ya sea personal, indirecto o mediante dinero) hacia los testigos de la investigación que se desarrolla en la UFI N°1 de San Isidro .

Asimismo, Burlando requirió al juez de Garantías que considere la entrevista que la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de San Isidro brindó en Telenoche a los periodistas Nelson Castro y Dominique Metzger, donde realizó "manifestaciones públicas incompatibles con su calidad de investigada" .

De acuerdo con el letrado, "el obrar de la magistrada", al participar y permitir la realización del documental Justicia Divina, "expuso a las víctimas en un contexto ajeno, comercial y abusivo". Además, sostuvo que, tras ser destituida, Makintach "continúa con una actitud hostil" al referirse al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, cuyo reinicio está previsto para el 17 de marzo de 2026.

El escrito también enfatiza la necesidad de una "prohibición de emitir comentarios mediáticos y entrevistas vinculadas a la causa Maradona, bajo apercibimiento de sanciones coercitivas".

La respuesta de Julieta Makintach

En diálogo con Noticias Argentinas, Makintach afirmó que "se va a saber la verdad" y aseguró que no puede ser detenida porque "la decisión del jury no está firme". A su vez, Darío Saldaño, uno de sus defensores, sostuvo: "El fiscal no acompañó".

Actualmente, Makintach está imputada en la causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.