20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Escándalo judicial

Fernando Burlando solicitó la detención de Julieta Makintach y la ex jueza respondió con una frase polémica

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianina solicitó la detención de la ex magistrada por presunta manipulación de testigos y obstrucción.

La exmagistrada estaba acusada de graves irregularidades que incluyen su participación en un documental
La exmagistrada estaba acusada de graves irregularidades que incluyen su participación en un documental Foto: NA

Según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se requirió la detención preventiva de la ex magistrada debido a la existencia de "conductas inequívocas de perturbación de testigos", "actos directos de manipulación", "tentativa de manipulación del relato testimonial" y "comportamientos obstructivos repetidos, actuales y graves".

Lee además
En el caso hay dos detenidos
Continúa la investigación

Imputaron a una mujer por el homicidio en San Rafael y dos sospechosos quedaron detenidos
Cuál es el estado de salud de los galgos que participaron de carreras clandestinas
Maltrato animal

Video: cuál es el estado de salud de los galgos rescatados de carreras clandestinas en Mendoza

Qué solicitó Fernando Burlando

El representante legal de Dalma y Gianinna Maradona pidió, de manera subsidiaria, la prohibición absoluta de salida del país, la entrega del pasaporte y la restricción de acercamiento o contacto (ya sea personal, indirecto o mediante dinero) hacia los testigos de la investigación que se desarrolla en la UFI N°1 de San Isidro.

Asimismo, Burlando requirió al juez de Garantías que considere la entrevista que la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de San Isidro brindó en Telenoche a los periodistas Nelson Castro y Dominique Metzger, donde realizó "manifestaciones públicas incompatibles con su calidad de investigada".

fernando burlando juicio maradona
Fernando Burlando solicitó la detención preventiva de la ex magistrada

Fernando Burlando solicitó la detención preventiva de la ex magistrada

De acuerdo con el letrado, "el obrar de la magistrada", al participar y permitir la realización del documental Justicia Divina, "expuso a las víctimas en un contexto ajeno, comercial y abusivo". Además, sostuvo que, tras ser destituida, Makintach "continúa con una actitud hostil" al referirse al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, cuyo reinicio está previsto para el 17 de marzo de 2026.

El escrito también enfatiza la necesidad de una "prohibición de emitir comentarios mediáticos y entrevistas vinculadas a la causa Maradona, bajo apercibimiento de sanciones coercitivas".

La respuesta de Julieta Makintach

En diálogo con Noticias Argentinas, Makintach afirmó que "se va a saber la verdad" y aseguró que no puede ser detenida porque "la decisión del jury no está firme". A su vez, Darío Saldaño, uno de sus defensores, sostuvo: "El fiscal no acompañó".

Julieta Makintach juicio diego maradona
Makintach afirmó que

Makintach afirmó que "se va a saber la verdad" y aseguró que no puede ser detenida

Actualmente, Makintach está imputada en la causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Temas
Seguí leyendo

Caso Loan Danilo Peña: por qué la Justicia decidió no devolver la causa a la provincia

Espectacular incendio en La Paz: el fuego destruyó un camión y 83 motos

Avanzan los cambios en el protocolo de la Policía de Mendoza para el uso de armas de fuego

Detienen en pleno centro a sospechoso del robo a un conocido café de Mendoza

La organización de "La Encrucijada" se desliga del accidente vial que terminó con la vida de un motociclista

Cornejo propuso a dos reconocidos fiscales para ocupar cargos clave en la Justicia

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Loan Danilo Peña lleva más de 520 días desaparecido.
500 días sin Loan

Caso Loan Danilo Peña: por qué la Justicia decidió no devolver la causa a la provincia

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos.
tiempo

Alerta de viento Zonda: suspenden las clases en el turno tarde en estos departamentos

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre

Te Puede Interesar

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Tiempo en Mendoza

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo

Por Luis Calizaya
Cornejo, el primero en ser recibido por el diplomático norteamericano.
Encuentro diplomático

Mendoza en el radar de Estados Unidos: qué expuso Cornejo ante el embajador norteamericano

Por Sitio Andino Política
En el caso hay dos detenidos
Continúa la investigación

Imputaron a una mujer por el homicidio en San Rafael y dos sospechosos quedaron detenidos

Por Carla Canizzaro