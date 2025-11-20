Espectacular incendio en La Paz: el fuego destruyó un camión y 83 motos

Un terrible incendio se originó este jueves por la mañana en La Paz, donde un camión quedó envuelto en llamas y también fueron afectadas por el fuego las 83 motos que trasladaba el transporte, desde Santa Fe hacia la Provincia de Mendoza.
El siniestro ocurrió minutos después de las 6 en la Ruta 7 a la altura del kilómetro 912, en La Paz, donde el camión sufrió un desperfecto mecánico que originó el incendio.
Esto generó las primeras llamas que, en cuestión de minutos, afectaron a todo el transporte y, por ende, a la carga también. El conductor, oriundo de San Luis, logró salir a tiempo y resultó ileso.
Según fuentes policiales, el incendio afectó a un camión Tractor, dominio EJZ099, con semirremolque, que viajaba desde Venado Tuerto, Santa Fe, hacia la Provincia de Mendoza, con 83 motos Corven.
El rodado viajaba por Ruta 7, a la altura de La Paz, cuando se originó el desperfecto técnico y el posterior incendio.
A raíz de esto, el camión quedó a orillas de la ruta y en cuestión de minutos las llamas afectaron a gran parte del vehículo, causando pérdidas totales de la carga.
En la escena trabajaron bomberos de La Paz, personal de la Comisaría 22 y otros peritos. En tanto que hubo demoras en el tránsito debido a que los automovilistas que circulaban por el lugar se mostraban sorprendidos por el incendio del camión y descendían la velocidad de sus coches.