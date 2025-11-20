20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
no hubo heridos

Espectacular incendio en La Paz: el fuego destruyó un camión y 83 motos

Un incendio destruyó un camión que transportaba 83 motos desde San Rafael hacia la Provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió en La Paz.

El incendio destruyó 83 motos que eran transportadas en el camión.&nbsp;

El incendio destruyó 83 motos que eran transportadas en el camión. 

 Por Pablo Segura

Un terrible incendio se originó este jueves por la mañana en La Paz, donde un camión quedó envuelto en llamas y también fueron afectadas por el fuego las 83 motos que trasladaba el transporte, desde Santa Fe hacia la Provincia de Mendoza.

accidente la paz

El siniestro ocurrió minutos después de las 6 en la Ruta 7 a la altura del kilómetro 912, en La Paz, donde el camión sufrió un desperfecto mecánico que originó el incendio.

Lee además
Incendio en el acceso norte a la ciudad de Malargüe.
Lograron controlarlo

Tras un rayo y fuertes vientos, un incendio afectó más de 800 hectáreas en El Chacay
Explosión en Buenos Aires: qué pasa con los seguros tras un siniestro industrial
Mundo asegurador

Cuando una fábrica explota, qué sucede con los seguros y quién responde

Esto generó las primeras llamas que, en cuestión de minutos, afectaron a todo el transporte y, por ende, a la carga también. El conductor, oriundo de San Luis, logró salir a tiempo y resultó ileso.

Espectacular incendio en La Paz: el fuego destruyó un camión y 83 motos

Según fuentes policiales, el incendio afectó a un camión Tractor, dominio EJZ099, con semirremolque, que viajaba desde Venado Tuerto, Santa Fe, hacia la Provincia de Mendoza, con 83 motos Corven.

El rodado viajaba por Ruta 7, a la altura de La Paz, cuando se originó el desperfecto técnico y el posterior incendio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/1991474584772833564?s=12&partner=&hide_thread=false

A raíz de esto, el camión quedó a orillas de la ruta y en cuestión de minutos las llamas afectaron a gran parte del vehículo, causando pérdidas totales de la carga.

En la escena trabajaron bomberos de La Paz, personal de la Comisaría 22 y otros peritos. En tanto que hubo demoras en el tránsito debido a que los automovilistas que circulaban por el lugar se mostraban sorprendidos por el incendio del camión y descendían la velocidad de sus coches.

accidente la paz
Temas
Seguí leyendo

Franco Armani tuvo que abandonar su casa por explosión en parque industrial

Qué dejó el impactante incendio en Ezeiza: resultados del relevamiento oficial

Explosión en Ezeiza: catástrofe deja al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada

Imputaron a dos personas por un incendio en una vivienda usurpada de la Ciudad de Mendoza

Caso Loan Danilo Peña: por qué la Justicia decidió no devolver la causa a la provincia

Avanzan los cambios en el protocolo de la Policía de Mendoza para el uso de armas de fuego

Detienen en pleno centro a sospechoso del robo a un conocido café de Mendoza

La organización de "La Encrucijada" se desliga del accidente vial que terminó con la vida de un motociclista

LO QUE SE LEE AHORA
Loan Danilo Peña lleva más de 520 días desaparecido.
500 días sin Loan

Caso Loan Danilo Peña: por qué la Justicia decidió no devolver la causa a la provincia

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria imprescindible.
Inversión

Metrotranvía: inyectan fondos para la ampliación de la traza y una obra complementaria "imprescindible"

Por Florencia Martinez del Rio
El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído en la causa Cuadernos.
INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

Por Sitio Andino Política
Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana
Efeméride

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por Sofía Pons