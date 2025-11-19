19 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Tenía pedido de captura

Detienen en pleno centro a sospechoso del robo a un conocido café de Mendoza

Personal de Preventores identificó al hombre por su vestimenta, mientras estaba en la puerta de un supermercado. El robo al café Bastante ocurrió hace 7 días.

El individuo tenía pedido de captura y fue trasladado al Polo Judicial

Foto: Prensa Mendoza Ciudad
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de un patrullaje de rutina, personal de Preventores de la Ciudad de Mendoza y agentes de la Policía de Mendoza lograron la detención de un hombre que, semanas atrás, había cometido un robo en un reconocido café céntrico. El individuo tenía pedido de captura y fue trasladado al Polo Judicial.

El hecho ocurrió cuando los preventores observaron a una persona en la puerta de un supermercado ubicado en calle Las Heras y Belgrano. De inmediato les llamó la atención, ya que el hombre presentaba un marcado parecido físico y vestía ropa similar al ladrón que había asaltado el café Bastante el pasado 12 de noviembre.

Al ser identificado, el joven cambió de actitud, se tornó violento y se solicitó la presencia de personal policial. Tras revisar las filmaciones de las cámaras de seguridad, se confirmó que se trataba del autor del robo en la cafetería.

El joven, residente en Godoy Cruz, tenía pedido de captura vigente y fue trasladado en un móvil policial al Polo Judicial.

Cómo ocurrió el robo en pleno centro de Mendoza

El robo tuvo lugar el miércoles 12 de noviembre en el corazón de la Ciudad de Mendoza, cuando delincuentes ingresaron al café Bastante, ubicado en la esquina de España y Pedro Molina, tras destrozar el blindex del local, sustrayendo dinero en efectivo de la caja registradora y algunos objetos de valor.

El robo se registró cerca de las 3 de la mañana y se convirtió en el segundo ataque en menos de un mes y, al menos, el séptimo desde que la sucursal funciona en ese lugar, dijeron los propietarios del negocio en declaraciones a Aconcagua Radio.

Según la información que trascendió, los ladrones rompieron la vidriera principal para acceder al interior del local y sustraer dinero de la caja registradora, como así también diversos objetos de valor que estaban en el lugar.

El café Bastante ya había sido víctima de un robo similar semanas atrás, cuando desconocidos violentaron la entrada para llevarse dinero y equipamiento. Con este nuevo episodio, la cifra de ataques contra el local asciende a siete en total, lo que alimenta el reclamo por mayor seguridad en la zona comercial del centro mendocino.

