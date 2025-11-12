Inseguridad a pleno: nuevo robo en un café céntrico, a metros de tribunales

Un nuevo robo sacudió la madrugada de este miércoles en el corazón de la Ciudad de Mendoza , cuando delincuentes ingresaron al café Bastante, ubicado en la esquina de España y Pedro Molina , tras destrozar el blindex del local, sustrayendo dinero en efectivo de la caja registradora y algunos objetos de valor.

El robo se registró cerca de las 3 de la mañana y se convirtió en el segundo ataque en menos de un mes y, al menos, el séptimo desde que la sucursal funciona en ese lugar, dijeron los propietarios del negocio en declaraciones a Aconcagua Radio.

Todo quedó registrado Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

no hay detenidos Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz

Según las primeras informaciones, los ladrones rompieron la vidriera principal para acceder al interior del local y sustraer dinero de la caja registradora, como así también diversos objetos de valor que estaban en el lugar .

Personal policial acudió al lugar luego de que vecinos alertaran sobre el estruendo, pero los autores ya habían escapado.

El hecho generó preocupación entre comerciantes de la zona céntrica de Mendoza, que vienen denunciando una creciente cantidad de episodios delictivos durante la noche. A pesar del rápido arribo de la Policía de Mendoza, hasta el momento no hay detenidos ni pistas firmes sobre los responsables.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

El café Bastante ya había sido víctima de un robo similar semanas atrás, cuando desconocidos violentaron la entrada para llevarse dinero y equipamiento. Con este nuevo episodio, la cifra de ataques contra el local asciende a siete en total, lo que alimenta el reclamo por mayor seguridad en la zona comercial del centro mendocino.

"Estoy harto", explicó el propietario del local, al ser consultado por la radio mencionada, horas después del robo.

Las autoridades continúan investigando el hecho y analizan cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los responsables del robo.