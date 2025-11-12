12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
No hay detenidos

Inseguridad a pleno: nuevo robo en un café céntrico, a metros de tribunales

Un nuevo robo afectó al conocido café Bastante, ubicado en pleno centro de Mendoza y a metros de los tribunales.

Segundo robo en un mes en la misma sucursal.

Segundo robo en un mes en la misma sucursal.

 Por Pablo Segura

Un nuevo robo sacudió la madrugada de este miércoles en el corazón de la Ciudad de Mendoza, cuando delincuentes ingresaron al café Bastante, ubicado en la esquina de España y Pedro Molina, tras destrozar el blindex del local, sustrayendo dinero en efectivo de la caja registradora y algunos objetos de valor.

El robo se registró cerca de las 3 de la mañana y se convirtió en el segundo ataque en menos de un mes y, al menos, el séptimo desde que la sucursal funciona en ese lugar, dijeron los propietarios del negocio en declaraciones a Aconcagua Radio.

Lee además
El robo ocurrió en la noche del domingo, en Godoy Cruz. 
no hay detenidos

Violento robo a mano armada en una farmacia de Godoy Cruz
Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Inseguridad a pleno: nuevo robo en un café céntrico, a metros de tribunales

Según las primeras informaciones, los ladrones rompieron la vidriera principal para acceder al interior del local y sustraer dinero de la caja registradora, como así también diversos objetos de valor que estaban en el lugar.

Robo Cafe Bastante Mendoza
Los autores del robo causaron distintos daños en la sucursal.

Los autores del robo causaron distintos daños en la sucursal.

Personal policial acudió al lugar luego de que vecinos alertaran sobre el estruendo, pero los autores ya habían escapado.

El hecho generó preocupación entre comerciantes de la zona céntrica de Mendoza, que vienen denunciando una creciente cantidad de episodios delictivos durante la noche. A pesar del rápido arribo de la Policía de Mendoza, hasta el momento no hay detenidos ni pistas firmes sobre los responsables.

El café Bastante ya había sido víctima de un robo similar semanas atrás, cuando desconocidos violentaron la entrada para llevarse dinero y equipamiento. Con este nuevo episodio, la cifra de ataques contra el local asciende a siete en total, lo que alimenta el reclamo por mayor seguridad en la zona comercial del centro mendocino.

"Estoy harto", explicó el propietario del local, al ser consultado por la radio mencionada, horas después del robo.

Las autoridades continúan investigando el hecho y analizan cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los responsables del robo.

Temas
Seguí leyendo

Brutal paliza a un hombre tras un robo a una mujer en Guaymallén

Operativos policiales en Maipú y Godoy Cruz: dos detenidos y elementos robados recuperados

Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Femicidio de Rocío Collado: el desgarrador mensaje de su padre a casi tres meses del crimen

Impactante accidente en Buenos Aires: un tren de pasajeros descarriló y dejó 20 heridos

Femicidio en Necochea: hallan el cuerpo de Débora Bulacio y apuntan a su pareja por el crimen

Juicio por Cecilia Strzyzowski: revelan cómo el clan Sena intentó eliminar todo rastro del cuerpo

LO QUE SE LEE AHORA
Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad. 
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Las Más Leídas

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Sin clases en un departamento de Mendoza este martes.
Educación

Por fuerte Zonda, suspenden las clases del turno tarde y vespertino en un departamento de Mendoza

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina? video
Furor internacional

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

La CONADU Histórica convoca a una huelga de 72 horas en todo el país. ¿Qué días?
Cuáles son los reclamos

Paro de universidades nacionales por 72 horas: qué ocurrirá en Mendoza

Te Puede Interesar

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad. 
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Por Pablo Segura
El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Por Cecilia Zabala
Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática.
Evaluación

Pruebas Aprender: alumnos de Mendoza demuestran sus conocimientos en Lengua y Matemática

Por Natalia Mantineo